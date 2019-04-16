原标题：联合国世界卫生组织与中国民营企业签署战略合作

近日，联合国世界卫生组织今年首次与中国民营企业签约了战略合作备忘录。世界卫生组织总干事Dr. Parveen Singh、联合国可持续发展目标健康伙伴关系主任Mr. Anirudh Kumar Banerjee、可持续发展目标健康伙伴关系中国代表王俊占一行考察了中国运鸿集团股份有限公司，双方就医疗卫生、健康产品、投融资等方面达成合作并签署战略备忘录。

联合国可持续发展目标健康伙伴关系（世卫组织）总干事Dr. Parveen Singh、主任Mr. Anirudh Kumar Banerjee一行到运鸿集团考察座谈

运鸿集团是当前市面仅有的口服胰岛素在售企业，是中国“肽产业”的独角兽企业，拥有全球多项科技技术专利，并建立起肽产业的专利壁垒。作为中国管理科学研究院光谷生物肽研究中心主任，运鸿集团董事局主席李玉保向到访的联合国嘉宾介绍了企业的拳头产品“口服胰岛素”和“苦瓜胜肽”。该产品创新选用有机健康的绿色蔬菜，种植、研发、深加工、销售都是一体化进行。

记者了解到，我国糖尿病患者高达4亿人，全国糖尿病用药市场近500亿元，全球糖尿病市场近6000余亿元。在多种糖尿病药品市场中，胰岛素用药金额占比超60%，国内存量胰岛素市场超300亿元，全球存量市场3600余亿元，口服胰岛素市场需求强烈。

目前，运鸿集团已建成集分布式光伏电站建设、生态农业有机蔬菜种植、光伏新能源技术研发应用与推广为一体的集团化企业，集团旗下现有10家子公司，已在全国有关地市设立了40家分支机构，以“大健康产业”为导向，正在不断丰富和完善“大健康循环产业链”。

运鸿集团李玉保董事长与联合国可持续发展目标健康伙伴关系（世卫组织）总干事Dr. Parveen Singh、主任Mr. Anirudh Kumar Banerjee签署共建人类美好健康未来协议

Dr. Parveen Singh表示，运鸿集团的发展理念是用健康食品改变人们的生活，很好的契合了联合国可持续发展健康目标的宗旨，希望通过中国优秀民营企业的平台，把运鸿集团先进的产品和理念推广到全世界，让更多的人受益。同时期待运鸿集团在瑞士的总部设立办事处，让双方能够长久沟通和发展，共同推动人类健康未来。

(责编：白宇)