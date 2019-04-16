做老百姓心目中安全高效的银行

人民网讯 “真的十分感谢江苏农行，感谢大堂的这位小伙子，要不是你们，我的三十多万血汗钱就打水漂了。”高校退休教师张芬琴（化名）握着小闻的手，激动无比地说道。

这是2018年12月24日发生在农行江苏南京江北新区分行营业部的一幕，该行成功堵截了一起大额电话诈骗事件，保障了张老大娘的资金安全。农行大堂经理闻鸣也因堵截大额诈骗获得了浦口区公安分局的表扬和奖励。

近年来，各类电信诈骗手段层出不穷，对老百姓的财产造成了巨大损失。农行江苏分行不断推进反欺诈的防控工作，认真落实反欺诈知识宣传、警方安全提示、“三问二看一核对”规范操作等要求，不放过任何一笔可疑账户及可疑交易，不让网络电信诈骗犯罪行为在柜面有机可乘，发挥好银行柜面最后一道防线作用。2018年，南京分行共堵截电信诈骗、疑似非法集资等各类外部欺诈风险事件542起，避免了1.27亿元的资金损失，得到人民银行、公安部门的高度肯定。

2018年7月1日晚23点27分左右，客户汪小姐在中华门支行自助区办理业务结束后，将装有现金的信封遗落在自助取款机台上。当她十分钟后慌慌张张跑到自助区准备找回丢失的信封时，发现农行的巡防保安正在现场和110巡逻警官对接，商量着如何查找“失主”、并尽快“完璧归赵”。经过身份核实、遗失物品核对等一系列手续，汪小姐拿到了“失而复得”的一万多元现金，并对农行先进的监控设备、负责的工作人员、快速的响应机制赞不绝口。

其实，汪小姐的现金能够顺利“完璧归赵”，与农行完善的巡视制度和远程监控密不可分。当天晚上23点28分，农行巡防保安进入自助区巡查，到自助机器前发现信封内部装有现金后，立即通过自助区内的应急对讲与市行监控中心联系，并在监控下将信封内15200元现金进行了清点，中心值班人员向110报警，并要求巡防保安在自助区等候110巡逻到来，确保遗失现金的安全。

2018年，南京分行投入超700万元，对营业网点防盗安全门、视频监控系统、其他技防物防设施进行逐步改造、替换。目前，该行对辖内所有营业网点、自助银行、金库等区域的重点部位实现了全覆盖轮巡监管，全年接听处置IP语音求助约18万个、协助处理客户吞卡、吞钞、咨询等1万余起，及时处置报警信息3.6万余条，利用IP语音对讲、声光报警装置远程处置自助银行人员长期滞留等突发事件近100起，有效防控了各类风险、确保客户资金安全。

像这样的服务故事每天都在农行发生着。近年来，农行还积极承担社会责任，主动与江苏省慈善总会签订捐款协议，在网点布放捐款箱，并组织员工向向江苏省慈善总会捐款，支持地方慈善事业。同时，还先后组织了统一献血、与困难学生结对子、帮助敬老院孤寡老人等活动，帮助孤寡老人、贫困家庭解决实际问题。（李凌）

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