奔驰"金融服务费"曝光:利之星4S店与第三方公司协作获利

人民网北京4月16日电 据中央电视台新闻中心官方微博消息，税务部门的工作人员介绍，车主所交的“金融服务费”，实际上是第三方陕西元胜公司派驻在西安利之星4S店的工作人员收取的。在这份维权女车主与陕西元胜汽车贸易有限公司签订的垫款服务协议上，显示获批的贷款为419160元，其中3%，计12575元，为车主向元胜公司支付的报酬。元胜公司只留贷款金额的1%，另外2%打入西安利之星汽车有限公司的账户。而西安利之星汽车有限公司以信息技术服务的服务费为名，为陕西元胜汽车贸易有限公司开具发票。

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