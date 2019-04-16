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宝马也收金融服务费 40万买宝马交万元服务费

2019年04月16日22:04  来源：红星新闻
 

　　若不是看到新闻，已购车5个月的周冰（化名）不会发现，当初在购车时，自己花了一笔“冤枉钱”。2018年的12月，他在位于成都火车南站西路的四川中达成宝汽车销售公司4S店按揭买车时，被让缴纳服务费。“现在想起，都不知道他们服务了什么。”周冰说。

　　四川中达成宝4S店市场经理表示，这笔费用并非金融服务费，而是咨询服务费，是4S店帮客户进行资料递交审核、和银行沟通等贷款事宜。而这些事宜，周冰花了1.3万元。

　　2018年的12月12日，周冰（化名）在位于成都火车南站西路的四川中达成宝汽车销售公司4S店，按揭购买了一辆宝马X3。

　　“当时销售推荐我做按揭，因为我是宝马的金融重购客户，他们给了很多优惠政策，我觉得很划算，所以选择了他们推荐的宝马汽车金融有限公司办理按揭。”周冰说，4S店当时称宝马金融要收取一笔1.3万元的服务费。

　　

贷款合同

　　该车的车价为40.2824万元，周冰最终首付8.0565万元，贷款32.2259万元购车，贷款利率为年利率4.88%，总利息为33204元，并交纳了1.3万元的服务费。红星新闻记者在对方提供的一张购车价格单上看到，13000元的费用是手写的，并被标注了“服务”二字。

　　近日，西安奔驰事件发酵后，周冰恍然大悟，认为中达成宝4S店的金融服务费另有隐情。“我与宝马金融签的合同，如果收费也是宝马金融收，他们（4S店）凭什么收服务费？”

　　红星新闻记者通过电话向宝马金融取得联系，对方客服表示从来没有向任何客户收取所谓的金融服务费，他们的费用已经包含在了利息中。

　　“你们服务了什么？你们的收费标准是谁制定的？”周冰说，他再次找到中达成宝4S店，对方销售说向领导汇报，但一直没有结果。

　

　价格清单上，服务一栏，手写了13000元

　　中达成宝4S店：

　　事先已告知 服务费是帮顾客办贷款

　　近日，4S店收取金融服务费一事，随西安奔驰事件被推倒风口浪尖。“你们服务了什么？”关于成都车主周冰提出的问题，中达成宝方面给出了这样的解释。

　　中达成宝4S店市场经理钟梁说，公司收取的并非金融服务费，而是咨询服务费，就是在贷款的时候，向顾客收取服务的费用。首先，销售人员要事先告知客户，并且这笔钱是转到公司账户，“这笔费用首先是在报价单上体现，销售顾问在让顾客交任何一笔钱的时候，都会告知，因为交钱要开票，我们在流程和缴税方面是没有问题的。我如果告诉你多少钱，但最终的票据和你交钱的金额有差距，那肯定是违规的。”

　　对方解释，所谓的服务，主要是帮顾客和银行沟通，递交顾客的资料，审核放贷条件等一系列流程。“我们公司的服务费一般在6000元到10000万元左右。”至于周冰为何交了1.3万元，该经理表示不清楚，并且没有说出服务费收取金额的标准。

　　那么，顾客能否不选择4S店推荐的金融公司，对方明确表示是可以的。如果顾客不用4S店帮忙办理贷款，自己亲自去完成所有贷款流程，是不是意味着这笔服务费不用交了，对方并没有正面回答。

　　而成都一位汽车销售人员告诉记者，通常这种服务费，都是包含在套餐里面的，如果顾客要自己去办理，不交服务费，那么4S店给的优惠就没有那么多，顾客对配置高低、全款还是按揭、保险、贷款公司的选择，都会影响4S店对汽车价格套餐的制定。

　

购车合同

　　市场质量监管部门：

　　不在经营范围内 服务费说法笼统已经侵犯消费者知情权

　　红星新闻记者查询四川中达成宝汽车有限公司信息发现，该公司的经营范围中，涉及代理委托的项目，只有保险兼业代理，而咨询项目只有汽车、摩托车技术咨询与培训，其余都是以销售、维修保养为主，并没有其他的被批准的经营行为，那么，通过所谓“帮顾客办理贷款”而牟利到底何不合理？

　　据一位市场和质量监督管理部门人士介绍，既然是委托办理，那么该公司经营范围中应该具有中介服务一项，否则不能以帮顾客办贷款名义收费。然而在现实中，有的4S店会和消费者拟定一份“居间合同”，即中介服务合同，“打个比方，消费者办贷款，要提供很多资料，那么你就坐在那儿什么都不用做，把身份证等资料给4S店的人去帮你办，帮你跑腿。”这个“跑腿”的费用，就是他们所谓的服务费。

　　消费者和商家之间有这个委托办理合同，商家收取服务费，表面上看上去没问题，但很多4S店往往是混淆概念，首先不会明确告知消费者这个费用的名头，只是很笼统地称作服务费，这实际上已经侵犯了消费者的知情权，同时，如果消费者不愿交这笔费用，那么4S店就不卖车，“要么说拿不到现车、要排队甚至加价等，总之就是不卖，所以说消费者终究是弱势群体。”

　　“汽车的质量是否存在问题，这个可以通过第三方机构检测，而真正的乱象，是存在销售公司的销售手段和服务上面，这才是应当反思的问题。”对方表示。

　　红星新闻记者 逯望一 摄影报道

(责编：白宇)
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