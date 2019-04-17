运行稳中向好 创新步伐加快（权威发布·一季度数据怎么看）

今年以来，我国中央企业坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持市场化改革和高水平开放，企业运行稳中向好的发展态势得以延续，实现首季“开门红”。

央企在投资过程中越来越注重转型发展

今年一季度，中央企业加快创新发展步伐，加快结构调整和转型升级，经济运行开局良好。

——有效投资增速加快。一季度中央企业完成固定资产投资3840.2亿元，同比增长9.7%。石油石化企业加大天然气保供、油气勘探等投资力度，固定资产投资同比增长39.3%；通信企业持续推进5G研发和基础设施建设，固定资产投资同比增长39.5%；相比之下，煤炭和火电企业继续调整优化产能存量和增量，固定资产投资同比分别下降15.9%和10.6%。

“从这些数据看，中央企业在投资过程中，越来越注重转型发展。随着高质量发展的推进，也随着企业积极布局前瞻性、战略性行业，投资可以保持相对稳定持续的增长。”国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗分析。

——税费贡献持续增加。一季度中央企业上交税费6494.4亿元，同比增长9.8%。电信企业落实提速降费等要求，降费超过600亿元；电网企业落实一般工商业用电降价等政策，降低社会用电成本约140亿元。

——油电煤运基础供应稳步增长。中央企业积极做好保供稳价，一季度原油产量和成品油销量同比分别增长3.4%和7.4%，天然气销量同比增长5.2%，电网企业售电量同比增长6.9%，商品煤销售量同比增长3.8%，航空运输总周转量同比增长7.2%，水运总周转量同比增长14.1%。

——资产负债率稳中有降。3月末中央企业平均资产负债率为65.7%，同比下降0.2个百分点；中央企业带息负债比率40.2%，同比下降0.3个百分点，整体偿债能力保持稳定，流动比率和速动比率均有所提升。

彭华岗认为，中央企业改革成效逐步显现，“我们这几年处置了1900户‘僵尸’和特困企业，压减亏损或者微利企业法人1.3万户，退出钢铁过剩产能1614万吨、煤炭过剩产能1.07亿吨，完成了2000多万户家属区‘三供一业’的移交，这些都为央企发展创造了良好条件。”

混合所有制改革将继续分层分类，第四批试点名单初步确定

针对社会关注的混合所有制改革，彭华岗介绍，近几年改革在积极稳妥推进，成效明显。

看数量，目前中央企业以及子企业混改，按照户数的比例，实际上已达70%。去年，中央企业新增混合所有制户数达1003户，地方国有企业新增1877户，国资委系统的中央企业和地方国有企业一共是2880户。

看权益，2018年末，中央企业的所有者权益为19.9万亿元，其中归属母公司的为12.7万亿元。另外7.2万亿元属于少数股东，少数股东基本上都是社会各类资本。

下一步混合所有制改革将继续分层分类，以更大力度积极稳妥推进，同时更加注重改革的质量和效果。“第四批混改试点企业已经初步有了名单，超过100户，我们正在履行有关程序。”彭华岗透露。

对于“不敢混、不愿意混”的相关议论，彭华岗说，两条经验需要把握：一方面保护各方权益，关键要做到产权平等保护、治理同股同权、运作过程公开透明，在这种情况下，就能做到依法保护各类产权。另一方面，各方要找到共同发展的契合点，朝共同目标发展。

谈及处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，彭华岗表示，国有资本可以绝对控股，可以相对控股，也可以参股，关键是根据市场情况和企业发展情况，“地方国有企业是由地方政府审批，只要是有利于企业持续稳定发展、企业市场竞争力提高、国有资产保值增值、促进当地经济发展，应该说我们都支持。”

推进国有资本投资、运营公司改革试点，加大授权放权力度

今年《政府工作报告》提出，推进国有资本投资、运营公司改革试点。目前在中央企业层面，国有资本投资、运营公司试点有21家。经过几年试点，面扩大了，涉及的行业产业内容也扩大了，如何解决改革中的难点、痛点问题？

加大授权放权力度。彭华岗透露，国资委正在制定授权放权清单，很快就会公布，“这个清单是2019年度的，将来每年会根据情况调整。通过制定清单，在如何界定好国资委和国有资本投资、运营公司的边界，在战略规划、薪酬管理、选人用人、产权管理等方面，分类明确授权放权的事项。”

加大结构调整力度。通过国有资本投资、运营公司这一资本运作的平台，加大结构调整力度。

加大市场化改革力度。内部运营机制要进一步加大改革力度，包括董事会、经理层任期制、契约化，也包括探索职业经理人制度等。“通过加大改革，真正建立起灵活高效的经营机制。”彭华岗表示。

国有资本划转社保方面，彭华岗介绍，根据划转时点的财务数据，两批18家企业一共划转国有资本750亿元。根据2018年度财务快报，划转部分目前已经增值到817亿元，增幅为8.9%，“下一步，国资委将继续按照整体工作安排，积极配合牵头部门，做好落实第三批划转工作。”

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 02 版）

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