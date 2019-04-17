券商跟投科创板规则确定

上交所对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投等作出明确规定和安排，进一步明确科创板发行承销过程中的实操规则

本报上海4月16日电 （记者谢卫群）上交所16日发布《科创板股票发行与承销业务指引》（简称《指引》），对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出明确规定和安排，进一步明确科创板发行承销过程中的实操规则。至此，科创板的各项制度规则基本落地。

截至目前，上交所已接受79家科创板企业的申请，科创板热仍在继续。科创板实行市场化的发行承销机制，引入券商跟投意义重大。注册制试点过程中，新股的发行价格、规模，新发股票市值多少、发行节奏都将通过市场化方式决定，这与A股的做法有重大的区别。在新股发行定价中，机构投资者的投研定价能力至关重要，机构跟投，有益于建立机构投资者为参与主体的询价、定价、配售机制，对科创板的发行、定价有重大意义，为日后发行承销起到指引规范作用。

航空运输业务快速增长

“十三五”前半期，航空运输业务快速增长，航空运输总周转量和旅客运输量增长超出规划预期2个百分点以上

本报北京4月16日电 （记者赵展慧）中国民航局今天召开4月例行新闻发布会，介绍《民航发展“十三五”规划中期评估报告》相关情况。《报告》显示，“十三五”以来，民航发展14项指标总体符合预期，重点任务完成率达97%，重大工程进展顺利，较好地完成了《规划》确定的目标和各项任务。

《规划》提出的14项指标总体进展顺利。其中，旅客周转量在综合交通中的比重、运输飞行百万小时重大及以上事故率2项指标好于预期，航空运输总周转量、客货运输量、航班正常率等9项指标进度符合预期。

民航局发展计划司副司长包毅介绍， “十三五”前半期航空运输业务快速增长，航空运输总周转量和旅客运输量增长超出规划预期2个百分点以上。由此测算，后半期上述两个指标年均增长7.7%左右即可实现规划目标，为行业加强和完善宏观调控提供了空间。同时，航空在居民出行中的地位和作用逐步增强，民航旅客周转量在综合交通中的比重达到31%，提前完成了28%的规划目标。航班正常率也由“十二五”末的67%大幅提高到2018年的80.13%，达到规划航班正常率80％的目标。

试点对境外游艇临时开放水域审批

海南省对境外游艇开展临时开放水域审批试点工作已获得交通运输部批复同意，成为中国首个试点省份

本报海口4月16日电 （记者闫旭）海南海事局日前召开新闻发布会，会议透露，海南省对境外游艇开展临时开放水域审批试点工作已获得交通运输部批复同意，海南成为中国首个开展此业务的试点省份。

据介绍，对境外游艇开展临时开放水域审批是由交通运输部负责的国家层面的一项行政许可，今年3月作为试点交由海南省人民政府负责实施、海南海事局具体承办。审批试点水域范围为海南本岛及其附近景点水域，不涉及军事限制区域和西南沙群岛等水域。

琼港澳游艇自由行海事服务举措也开始全面落地。海南海事局围绕方案中“定点停靠，就近联检”的口岸管理模式要求，简化了港澳游艇入境手续和游艇管理，游艇进出海南水域只办理一次海事进、出口岸手续，取消单航次适航证明材料要求，并制作了《港澳游艇海南自由行安全指南》供游艇使用。此外，自由贸易试验区国际船舶登记全面推行。海南海事局已经可以开展自由贸易试验区国际船舶登记工作，放开船舶注册股本外资占比不得超过49%的限制，允许在自贸区登记注册的外资企业以独资或合资方式登记船舶。

生物育种产业创新中心启动建设

国家生物育种产业创新中心16日在河南省启动建设，将全面提升我国生物育种科研能力，从源头上保障国家粮食安全

据新华社郑州4月16日电 （记者宋晓东）国家生物育种产业创新中心16日正式在河南省新乡市平原示范区启动建设。作为农业领域首个产业创新中心，国家生物育种产业创新中心将建成集创新、熟化、展示、转化、产业、资本等多功能于一体的生物育种产业新城，全面提升我国生物育种科研能力，从源头上保障国家粮食安全。

国家生物育种产业创新中心是由国家发改委批复，由河南省农业科学院牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所及相关金融资本、知识产权机构共同组建，实行企业化管理，包括科技创新、知识产权运营与企业孵化、人才培养与交流合作和产业互联网等4大板块，通过制度创新与技术创新双轮驱动，打造全球生物育种创新引领的新高地。根据规划，中心一期占地4500亩，总投资10多亿元。

本版制图： 郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)