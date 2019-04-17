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生鲜电商是个“功夫活”(生活漫步)

杜海涛

2019年04月17日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　生鲜配送是一个完整的系统，每一个环节的运营都要凭真本事、下大气力，都不能掉链子。要想在与实体门店的竞争中取得优势，就要顺应消费需求，完善运营模式，不断推出更精细、更周到的服务

　　　 

　　近日，某电商平台企业进军北京社区生鲜零售领域，在天通苑、北苑两大社区开展网上生鲜配送服务。此前，盒马、每日优鲜等都重金投入生鲜配送，物美、京客隆、家乐福等传统商超也加大了生鲜上门配送服务力度，分食社区生鲜零售市场“蛋糕”。数据显示，目前全国大大小小的生鲜电商平台已达4000多家，社区“菜篮子”争夺战不断升温。

　　作为一种便民、快捷的零售新业态，电商为人们选购生鲜提供了新渠道。现在，人们的工作节奏较快，对一些上班族来说，下班之后想自己做顿像样的晚餐成了一种奢望——家门口的菜店往往到傍晚已经没什么新鲜的菜可选。电商生鲜配送，正好适应了这部分消费需求。

　　事实上，我国生鲜市场规模一直呈快速增长趋势。2013年以来，生鲜市场年均增速超过6%。2018年，全国生鲜市场销售规模接近2万亿元，电商交易量约占10%。生鲜电商，可能是目前电商最具增长潜力的细分领域之一。

　　然而，生鲜电商看着简单、做起来却不易。中国电子商务研究中心的数据显示，在4000多家生鲜电商平台中，4%的平台投入产出持平，88%亏损，7%巨额亏损，只有1%盈利。目前，大部分社区生鲜电商仍处于靠促销吸引用户的阶段，其毛利率远低于实体零售店。

　　生鲜电商之所以难做，首先是因为生鲜行业的特殊性。比如，生鲜商品大多数需要“包装化”“规格化”，这样虽然有利于减少消费端损耗，可也大大提高了配送成本。冷链物流、锁鲜包装、仓储保鲜、冷链配送等，都需要大量资金投入。此外，网售商品需要标准化，而蔬菜、水果不仅在运输的途中会发蔫变黄，不同季节的蔬菜、水果质量相差不少，还要面对配送延迟、新鲜度下降的风险，标准化运营难度不小。在信息化、数据化管理方面，生鲜电商面临较大挑战。

　　生鲜配送追求的是“快”，而对电商运营来说，却是一门慢活、细活、功夫活。供应基地建设、物流中心规划、售后服务支撑……生鲜配送是一个完整的系统，每一个环节的运营都要凭真本事、下大气力，都不能掉链子。现在，有的生鲜电商为了跑马圈地，摊子铺得很大，追赶潮流搞“花架子”，但管理不精细，服务不到位，消费体验差。一旦供应链、资金链等环节出问题，企业就可能陷入困境。前些年，鲜品会、菜管家、美味七七等生鲜电商接连倒闭，原因莫不如此。

　　生鲜电商的发展离不开政策支持。去年10月，北京市有关部门印发《北京市街区商业生态配置标准指导意见》，明确提出鼓励“互联网+”服务进社区，提升“上门服务”“共享服务”效率。生鲜电商依托互联网手段，实现了线上零售服务对线下社区的覆盖，就是对相关政策的积极响应。希望相关部门在物流用地、网点布局等方面对生鲜电商给予支持，引导其完善标准体系，助力生鲜电商走上健康发展轨道。

　　民以食为天。电商开展社区生鲜配送，满足人们的“菜篮子”需求，这行不愁没生意。但要想在与实体门店的竞争中取得优势，就要顺应消费需求，完善运营模式，不断推出更精细、更周到的服务。只有扎实走好每一步，才能赢得更加光明的未来。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月17日 19 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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