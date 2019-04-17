央企运营“开门红”（锐财经）

今年一季度，中央企业累计实现营业收入6.8万亿元，同比增长6.3%，实现利润总额4265亿元，同比增长13.1%，其中3月营业收入和利润均实现两位数增长。中央企业经济运行开局良好，实现首季“开门红”。这样的成绩如何取得？国企改革相关进展如何？4月16日，国新办就中央企业2019年一季度经济运行情况举行发布会，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗就有关问题答记者问。

主要经济指标保持良好增速

看一季度中央企业生产经营情况，有这样几组数据。

——主要经济指标保持良好增速。在营收、效益保持较高增速之外，中央企业对经济社会发展的贡献也进一步加大。一季度，中央企业上交税费6494.4亿元，同比增长9.8%。电信企业落实提速降费政策，降费超过600亿元。电网企业落实一般工商用户电网降价政策，降低社会用电成本约140亿元。

——有效投资增速加快。一季度，中央企业完成固定资产投资3840.2亿元，同比增长9.7%，增速同比提高8.8个百分点。分行业看，通信、石油石化企业固定资产投资同比增长超39%；一些产能过剩领域，比如钢铁、煤炭领域投资则呈下降态势。

——油、电、煤、运基础供应稳步增加。一季度原油产量、成品油销量、天然气销量、电网售电量、商品煤销售量、航空运输总周转量、水运总周转量等分别实现不同程度的增长。这些国民经济运行的先导性指标，反映了经济在稳步发展。

“从这些数据来看，中央企业一季度保持了稳中有进的良好态势，同时也可以看到，支持经济健康发展的积极因素在持续发力。”彭华岗说，分析背后的原因，既得益于宏观经济环境的改善、中国经济的发展潜力，也得益于中央企业改革成效的逐步显现和应对经济风险挑战的积极进取，这些因素不是短期的、刺激性的，而是长期的、制度性的。

第四批混改企业超百家

深化改革激发企业活力和竞争力。目前，中央企业多项改革举措正在积极稳妥推进中，混合所有制改革是其中之一。

彭华岗介绍，从数量上看，目前中央企业及其子企业混改，按照户数比例已经达到70%。去年，中央企业新增混合所有制户数为1003户，地方国有企业新增1877户。从所有者权益看，混改吸引的各类社会资本占央企所有者权益的36%。同时，中央企业积极参股各类企业，目前对外参股的混合所有制企业超过5000户。

下一步，国资委还将继续分层分类，以更大力度推进混改。目前，重点领域的混合所有制改革已有三批50户，彭华岗透露，第四批超过100户企业也将推进重点领域混改，名单已经初步确定，国资委正在履行有关程序。

“混合所有制改革，‘混’是第一步，‘改’才是我们真正要做的工作。”彭华岗说，下一步要深化混改的内涵，通过改革，真正推进企业治理结构和内部经营机制的转换，包括探索职业经理人制度；市场化、差异化的薪酬等。

在混改过程中，有议论称企业不敢混、不愿意混？彭华岗说，总结前期经验，有两个共同点要把握住：一是保护各方的权益，做到产权平等保护，治理同股同权，运作过程公开透明；一是混合各方要能够找到共同发展的契合点，有共同的目标，做共同的事业。这种情况下，往往混改都能得到很好的发展。

两类公司将制定授权放权清单

推进国有资本投资、运营公司试点也是国企改革的重要举措。目前，在中央企业层面，国有资本投资、运营公司试点已确定21家。试点数量由4家到10家，再到21家，试点面扩大了，对改革的要求也有所不同。

彭华岗介绍，前面的10家通过试点初步积累了一些经验，去年底新进的11家正在制定方案，未来试点中将从三个方面进一步着力。

在授权放权方面进一步加大力度。目前国资委正在研究制定授权放权清单，在战略规划、薪酬管理、选人用人、产权管理等方面，分类明确授权放权的事项。据介绍，2019年度清单很快会公布，将来每年还会根据情况进行调整。

进一步加大结构调整力度。国资委方面一直强调，要通过国有资本投资运营公司这个资本运作的平台，调整国有经济的布局结构。比如中国国新成立煤炭平台，推动国投公司剥离航运、煤炭板块；通过保利集团重组航空工业的房地产业务等。下一步试点中，这方面力度会进一步加大。

进一步加大市场化改革的力度。国有资本投资运营公司也做为综合改革试点，在投资运营公司所控股参股企业里，要进一步加大董事会、经理层任期制等内部运营机制的改革力度，真正建立起灵活高效的经营机制。

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