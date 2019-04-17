着力推动中小企业促进法贯彻实施

本报杭州4月16日电 （记者王比学）4月14日至16日，全国人大常委会副委员长陈竺率全国人大常委会中小企业促进法执法检查组在浙江进行了检查。陈竺强调，要认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，重点检查党中央重大决策部署、新修订中小企业促进法法律条款、法律制度和法定责任的落实情况以及相关法律法规和配套法规规章的制定落实情况，着力解决中小企业发展中遇到的实际困难。

执法检查组在杭州和温州分别召开了省、市、区三级政府及相关部门负责人座谈会，听取他们对中小企业促进法贯彻实施情况的汇报。陈竺说，浙江是中小企业的重要发祥地，在推进中小企业健康发展，尤其是在加强法律实施、制定地方配套法规政策等方面，探索积累了一些好经验，有力推动了中小企业高质量发展。

执法检查组还召开了中小企业主参加的座谈会，并实地调研和随机抽查了部分中小企业。

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 07 版）

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