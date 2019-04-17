原标题：834万大学生迎毕业季：多地放宽落户门槛“抢人”

又到一年高校毕业季。今年，应届毕业生规模预计达到834万人。面对庞大的求职大军，从国家到地方层面都出台了配套政策：提供求职创业补贴、严禁就业歧视、放宽落户条件……一系列举措将为毕业生踏出校门保驾护航。

应届高校毕业生规模再创新高

根据教育部数据，2019年应届高校毕业生预计达到834万人，规模将再创新高。

2018年11月，教育部就印发了《关于做好2019届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》

《通知》中明确提出，要引导毕业生到基层就业，落实基层就业学费补偿贷款代偿、考研加分等优惠政策；促进毕业生到中小微企业就业，积极配合有关部门落实小微企业吸纳毕业生的社保补贴、培训补贴、降税减费等优惠政策等。

在就业见习补贴方面，2019年的补贴范围也得到扩大。

根据2018年12月国务院印发的《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》，从2019年1月1日起，将就业见习补贴范围由离校未就业高校毕业生扩展至16—24岁失业青年。

此外，针对往年应届毕业生求职过程中遇到的一些歧视问题，国家层面也有相应政策出台，进行规范。

例如，教育部明确要求，各地各高校要加强校园内招聘活动管理，严禁发布性别、民族、院校、学习方式(全日制和非全日制)等歧视性信息。

人社部等9部门今年2月印发的《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》中明确要求，各类用人单位、人力资源服务机构在拟定招聘计划、发布招聘信息、招用人员过程中，不得有限定性别(国家规定的女职工禁忌劳动范围等情况除外)或性别优先、询问妇女婚育情况等行为。

多地提供求职补贴 浙江符合条件者可获3000元

除了国家层面出台政策，为高校毕业生就业保驾护航，地方政府也拿出了真金白银的补贴，这其中，寒门学子成为重点帮扶对象。

例如，河南规定，今年1月1日起，毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭的高校毕业生以及残疾、获得国家助学贷款、特困人员中的高校毕业生，可按规定申领一次性求职创业补贴。补贴标准为每人一次性2000元。

浙江规定，6类高校毕业生自愿申请，审核通过后可获得3000元的求职创业补贴。

这6类人分别是：来自城乡居民最低生活保障家庭；孤儿；持证残疾人；在学期间已获得校园地或生源地国家助学贷款(在学期间有一学年及以上获得过贷款即可，但必须在同一个学业阶段内，如研究生在本科期间获得过贷款，硕士期间没获得则不能申请)；来自建档立卡贫困家庭；来自贫困残疾人家庭(城乡低保边缘家庭且毕业生父母其中一方为持证残疾人)。

江西出台的《江西省就业补助资金管理办法》中明确了社保补贴的发放标准。

根据《办法》对离校1年内未就业的高校毕业生灵活就业后缴纳的社会保险费，给予社会保险补贴，补贴标准原则上不超过其实际缴费的三分之二，补贴期限最长不超过2年。

广东推“择业期”政策 择业期内享受应届生待遇

今年，地方政府除了推出不同的补贴标准外，还针对近年来大学生就业出现的新特点，出台了新举措。

例如，近期，广东省教育厅发布消息，决定对广东省普通高等学校毕业生实行就业择业期政策。

其中，硕士研究生、本科生和专科生的择业期为毕业两年内，博士研究生的择业期为毕业5年内。

根据政策细则，毕业生离校前尚未落实就业去向的，按照政策回生源地派遣，档案、党(团)组织关系迁回生源地；毕业生离校后在择业期内落实或变更就业去向的，可办理调整改派，按照应届毕业生办理就业报到和档案、党(团)组织关系迁移等手续。

此外，毕业生就业后辞职(退)的，如仍在择业期限内，可选择继续参照应届毕业生，享受前面所述的政策待遇。择业期政策实施前已毕业且仍符合“适用期限”的毕业生也可享受择业期的各项优惠政策。

业内专家认为，对于有较清晰就业目标的毕业生来说，择业期政策实际上给了他们一个缓冲期，让他们能够应聘更多心仪的工作岗位，也有充分时间等待国考、省考、事业单位招聘等；对于希望继续深造的毕业生来说，他们可保留应届毕业生身份，准备考研、出国等事宜。

多城降低落户门槛吸引应届生

值得注意的是，进入2019年以来，多个城市继续加码人才政策，面对大批高校毕业生走出校门，不少城市都伸出了“放宽落户”的橄榄枝。

今年2月，常住人口已突破千万的西安，发布放宽部分户籍准入条件的通知。其中，本科(含)以上学历、本科(不含)以下学历且年龄在45周岁以下、全国高校在校生可直接落户。

海口今年实施的人才落户新政进一步放宽落户的学历、年龄等条件，将学历范围扩大至应届高校和职校或海外留学归国毕业生。

除了能解决落户问题，不少城市也开始用购房补贴等来吸引人才。

例如，镇江市此前已经提出，将推进“万名高校毕业生留镇行动”品牌建设，全年引进本科以上人才1.6万名。

此外，镇江还出台新规，对在当地就业的“双一流”高校和驻镇高校全日制硕士、博士毕业生再分3年给予每人15万元、20万元的购房补贴。

海口规定，50岁以下拨尖人才(急需紧缺人才可放宽至55岁) 住房租赁补贴每月5000元，购房补贴每年6万元。本科毕业生住房租赁补贴每月1500元，购房补贴每年1.8万元。(记者 张尼)

(责编：蒋琪、仝宗莉)