充分激发中小企业发展活力（评论员观察）

无论是从地位作用来看，还是从实际贡献来说，促进中小企业健康发展，对于推动我国经济实现高质量发展、行稳致远，具有十分重要的意义

让中小企业的活力充分迸发，要解决实际问题，通过抓落实给中小企业带来实实在在的获得感

中小企业不仅是国民经济和社会发展的生力军，也是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。

“坚决破除各种不合理门槛和限制”“进一步落实普惠金融定向降准政策”“清理规范涉企收费，加快推进地方涉企行政事业性收费零收费”……前不久，中办、国办印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，从营造良好发展环境、破解融资难融资贵问题、完善财税支持政策等六个方面，对促进中小企业健康发展提出了23项具体意见。“含金量”充足的惠企政策，实实在在的支持举措，为中小企业送上了一份“大礼包”，让中小企业坚定了心无旁骛谋发展的信心。

管理学上有个“隐形冠军理论”，指一个国家的出口贸易和经济持续发展，往往会得益于中小企业，尤其是在国际市场上处于领先地位却“籍籍无名”的中小企业。对于中国的中小企业，更有人形象地指出，“中小企业贡献了约50%的税收、60%的GDP、70%的技术创新、80%的就业，我国99%的市场主体都是中小企业。”无论是从地位作用来看，还是从实际贡献来说，促进中小企业健康发展，对于推动我国经济实现高质量发展、行稳致远，具有十分重要的意义。

也正因此，以习近平同志为核心的党中央始终高度重视中小企业，充分肯定中小企业在中国经济发展中的重要地位，千方百计促进中小企业发展。从在广东考察时强调“中小企业能办大事”，到主持召开民营企业座谈会，再到今年全国两会参加代表团审议时要求为中小企业发展“提供有利条件”，中小企业的健康发展一直是习近平总书记念兹在兹、高度关注的问题。这次《指导意见》的出台，正是进一步贯彻落实习近平总书记要求的体现，必将有利于纾解中小企业困难，稳定和增强企业信心及预期，进一步激发中小企业活力和发展动力。

让中小企业的活力充分迸发，首先就要解决实际问题。这次《指导意见》所针对的，都是中小企业最关心、最直接、最现实的困难和问题。比如，市场歧视是不少中小企业深感烦恼的问题。对此，《指导意见》不仅要求按照竞争中性原则，打造公平便捷营商环境，更提出严格禁止各种刁难限制中小企业发展的行为，对违反规定的问责追责。软性环境的营造，加之刚性制度的约束，为破解难题注入了动力。再比如，长期以来，融资难、融资贵是制约中小企业发展的瓶颈。某地工商联曾统计，民营经济总量占当地GDP比重达到50.5%，但当地民营企业获得的银行贷款不到银行贷款总额度1/3。融资困难、成本高企，让不少中小企业、民营企业深感压力。正因此，《指导意见》专门把破解融资难融资贵问题单列出来，并从完善融资政策、拓宽融资渠道、支持利用资本市场直接融资等多方面提出务实举措，为中小企业纾解困难。

如果说，良好的外部环境是中小企业健康成长必不可少的阳光雨露，那么增强内生动力则是另一个重要因素。对很多中小企业而言，创新既是一个明显短板，也是发展的机遇所在。事实上，也只有解决创新能力不足这个关键问题，中小企业才能破茧成蝶、赢得未来。正因如此，《指导意见》明确要求“加大创新支持力度”，并把“提升创新发展能力”作为促进中小企业健康发展的重要一环。惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。只有不断创新，一个企业才能与时俱进、兴旺发达。

为者常成，行者常至。好政策能否给中小企业带来实实在在的获得感，关键还得看落实。贯彻好促进中小企业健康发展的要求，是一项事关长远的战略任务。以落实《指导意见》为抓手，既做好“雪中送炭”“雨中送伞”的帮扶工作，也多下“添柴加火”“添砖加瓦”的培育功夫，我们就一定能让中小企业创新源泉充分涌流，让创造活力充分迸发。

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 05 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)