今年将支持建设4G基站2万个(礼赞70年)

图为日前电信工人在湖北西部山区攀爬前往山顶建设通信铁塔。据了解，地处湖北西部的恩施土家族苗族自治州宣恩县山高林密，一段时间通信不畅。近年来，该县积极加密通信传输基站建设，目前已在山区建设通信铁塔1000余座。

宋 文摄（影像中国）