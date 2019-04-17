寻找车市增长新动能(产经观察)

制图：张芳曼

吉利汽车3月实现销售12.46万辆，同比增长3%；

长城汽车3月实现销售10.31万辆，同比增长16.82%；

广汽本田3月完成销售7.2万辆，同比大增27.5%；

广汽丰田3月完成销售5.49万辆，同比劲增128%……

日前，一批行业领先企业公布的销量数据，给连续两个季度下滑的车市带来暖意。全国乘用车市场信息联席会最新数据显示，近期十部委出台的推动消费平稳增长的方案、国家增值税下调的政策红利，推动3月乘用车零售量同比降幅继续收窄，环比则大涨48.2%。

车市依然向好

汽车行业结构调整效果显现，存量竞争助推车企国际化

“2018年，汽车产量同比下降4.2%，销量同比下降2.8%。但从结构看，负增长主要是乘用车，销量同比下滑了4.1%，而商用车增长了5.1%，新能源汽车更是增长了61.7%。”工业和信息化部部长苗圩说。

从价值量指标看，2018年，汽车制造业工业增加值同比增长了4.9%，规上企业主营业务收入同比增长2.9%，并没有跌到负增长区间，这表明汽车行业结构调整效果初现。

中国汽车工业协会常务副会长董扬认为，2017年底，实施27个月的1.6升以下乘用车购置税优惠政策到期，政策翘尾因素导致当年四季度汽车月产销达到破纪录的300万辆左右，透支了原本属于2018年的消费需求近150万辆，约占2018全年销量的5%。“如果排除这一因素，2018年汽车产销应该是微增长。”

“2015年以来由于购置税优惠政策带来结构性高增长在2018年得到修正，今年将进入合理基数的增长。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，预计2019年乘用车销量增速将达到1%，中长期来看中国车市还远未到顶，“不要失去希望”。

国家信息中心副主任徐长明表示，尽管短期看车市承压，但对中国汽车保有量和销售量峰值水平的判断没有变化，预计在15年后，将分别达到6亿辆和4000万—4200万辆。“虽然比原先的预测推迟了5年，但车市增长空间依然巨大。”徐长明说。

“站在汽车产业大变革的角度看，市场出现负增长不见得是坏事。”苗圩说，过去正增长、高增长时期，萝卜快了不洗泥，好坏产品在市场上都能够卖得出去，产业投资也局部出现过热苗头，现在到了考验企业竞争力的时候。

“车市进入存量竞争，将大力推动中国汽车产业国际化步伐。”上汽集团副总裁、乘用车公司总经理王晓秋说，2019年，上汽MG品牌在英国、澳大利亚、泰国等海外市场销量目标是14万辆，比2018年翻一番。随着中国品牌汽车技术、性能、造型、品质的大幅提升，预计再用5—10年时间，中国将有望成为世界最大的汽车出口国。

车企各显神通

除主动降价外，向技术升级、品牌提升、渠道变革要增长

尽管行业协会、研究机构对中国车市中长期看好，但作为微观市场主体，车企对当前的市场却丝毫不敢大意。

东风日产乘用车公司副总经理陈昊说，市场进入存量竞争也要尽全力保持销量增长，这是上下游全价值链健康成长的需要。

除借下调增值税的“东风”主动降价外，技术升级、品牌提升、渠道变革，车企各显神通。

“2017年销量超过百万辆的宝骏品牌，去年出现了负增长。我们认为，只有通过技术创新，给品牌注入智能化、网联化、数字化基因，持续推动品牌提升，才能适应消费者不断升级的需求。”在4月11日新宝骏品牌发布会上，上汽通用五菱总经理薛海涛说，新宝骏将全系标配网联系统，加快自动驾驶功能的分步骤落地，给客户提供全流程、全生命周期的数字化体验。

2018年车市，有一组数据值得关注：人口1000万人以上的特大城市，乘用车销量同比增长3%；人口500万人以上的一线城市，乘用车销量同比增长了5.2%，而三、四、五线城市却同比负增长7.5%、5%和5.7%。

“三、四、五线汽车市场是前些年车市增长的顶梁柱，2018年销量下滑，并不是需求消失，而是这部分消费者对经济下行的感受更直接，短期消费信心有所波动。”长安汽车副总裁、乘用车营销事业部总经理叶沛说，2009年启动的“汽车下乡”，推动了微型面包车等进入农村市场，如今这些车型催生了消费升级的新需求。这也是前不久十部委重提“汽车下乡”的原因。

叶沛说，当前，县域市场尤其是乡镇市场购车和维修保养的便利性仍不如人意，主流品牌汽车销售服务4S店仅覆盖了百强县中的前50强。“今年，长安汽车将针对网点覆盖不到的县城、乡镇，推出‘巡礼中国’大篷车巡游活动，同时结合增值税下调，推出最高3.7万元的综合巨惠行动。”叶沛说，长安还将创新经销模式，采取少投入、多触点、卫星网络等形式，推动渠道下沉，解决消费痛点。

渠道变革，同样是合资企业挖掘市场潜力的重要途径。在2018年销量增长32%的基础上，今年一季度，广汽丰田累计销售16.18万辆，同比增长46%。除了丰田多款明星车型产品本身的提升，广汽丰田逆势高增长还离不开渠道构造改革。通过实施“渠道收益三年倍增计划”，三年来广汽丰田经销商库存系数一直保持在0.7个月以内，2018年全渠道盈利面更是达到98%，高居行业榜首。

“当前，汽车消费已从单纯的购物模式，升级为以客户为中心的服务和体验模式，传统的集汽车销售、零部件、售后服务、信息反馈于一体的4S店，亟须向7S模块化经销商服务体系升级。”上汽通用汽车总经理王永清说，7S涵盖新车销售、售后服务、配件、客户关怀、二手车、共享、金融服务等七个维度，为此，上汽通用相应搭建七大模块，并打通线上线下服务的平台和内容。“7S在助力经销商转型的同时，为客户提供了从购车、保养到汽车后市场全产业链服务。”王永清举例说，7S网络不仅能提供上门取送车，节省车主维修保养时间，还推出二维码零部件溯源系统，让客户放心享受配套服务。

拥抱创新红利

电动化、智能化、网联化、共享化正成为车企发展新机遇

互联网、大数据、云计算、人工智能以及新能源技术，正推动汽车产业开启前所未有的变革。而拥抱电动化、智能化、网联化、共享化的创新红利，正成为车企应对市场挑战的重要举措。

“今年年底之前，所有福特在售车型都将配备智能网联系统。明年，基于5G的蜂窝车联网通信车型，将率先投放中国市场。”福特汽车公司集团副总裁、福特中国总裁兼CEO陈安宁说，福特将在中国成立设计、创新、产品和新能源四大中心，加大本土创新和产品开发投入，未来3年推出超过30款新车型。

4月8日，历时8年、总投资43亿元的长安汽车全球研发中心正式启用，该中心占地1000余亩，拥有设计、实验、管理等七大功能、180个实验室，涵盖仿真分析、噪音震动、被动安全等十二大领域。正在组建的2000人规模软件开发团队、2500人规模的新能源研发团队，将加速长安汽车智能网联、自动驾驶、新能源产品的推出速度。

电动化、智能化、网联化、共享化更催生出一大批电动汽车初创企业。据不完全统计，目前仅发布品牌标识的汽车初创企业就有约80家，带动了超过1400亿元的实际投资。

“不像其它初创企业只造智能电动汽车，我们要用技术打通车、路、城，做自动驾驶出行解决方案的供应商。”华人运通董事长丁磊解释说，自动驾驶离不开车路协同，为此，华人运通提出了聚焦智能汽车、智捷交通、智慧城市的“三智战略”。目前，全国首条车路协同自动驾驶智能化城市道路已经在江苏盐城建成，通过路测感知体系、边缘计算、5G通信、云调度中心等，华人运通提供了全场景L5级别自动驾驶的首个有效解决方案。预计到2020年底，预留自动驾驶模块的华人运通首款量产车型将投产。

“自动驾驶是5G技术最主要的应用之一。”苗圩说，工信部和交通运输部、住建部已达成共识，要加快路网结构的信息化、数字化改造，为自动驾驶创造更好的车路协同环境。除此之外，有关部门也在研究出台相关政策，比如加速老旧汽车报废更新、促进农村汽车消费、优化二手车流通环境、进一步完善充电设施建设、加快新能源汽车推广应用等，助力汽车行业转型升级步伐。“对中国汽车产业的发展，我充满信心。”苗圩说。

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 18 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)