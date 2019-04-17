中企承建的尼泊尔引水隧道提前贯通

据新华社尼泊尔苏尔凯德4月16日电 （记者周盛平）由中国企业承建的尼泊尔巴瑞巴贝引水隧道贯通仪式16日在尼泊尔西部的苏尔凯德举行。
尼泊尔总理奥利在贯通仪式上表示，隧道顺利贯通让人非常高兴，更多来自国际社会的技术、资金支持将让尼泊尔更有信心，早日实现“繁荣尼泊尔”的目标。
中国驻尼泊尔大使侯艳琪在仪式上说，项目实施的是中国方案，使用的是美国设备，监理公司来自意大利，实现了国际合作，再一次诠释了“一带一路”共商共建共享的原则。
巴瑞巴贝引水隧道是尼泊尔“国家骄傲工程”——巴瑞巴贝多功能引水工程的主体部分之一。作为尼泊尔首个跨流域调水工程，它通过修建一条长12.2公里的隧道，将水资源比较丰富的巴瑞河河水引入旱涝不均的巴贝河，灌溉中西部5.1万公顷的农田。
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