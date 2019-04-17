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破解“堵点”“痛点” 提升老年人幸福感

韩秉志

2019年04月17日08:09  来源：中国经济网
 
原标题：破解“堵点”“痛点” 提升老年人幸福感

　　多部委相关负责人解读如何推进养老服务发展——

　　破解“堵点”“痛点” 提升老年人幸福感

　　国务院办公厅近日印发《关于推进养老服务发展的意见》，提出28条具体举措，旨在为养老服务打通“堵点”、消除“痛点”，提高老年人及其子女获得感、幸福感、安全感。在4月16日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，来自民政部、国家发展改革委、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委、应急管理部的相关负责人就推进养老服务发展相关问题进行了解答。

　　针对养老服务举办主体普遍反映的“盈利难”“融资难”“用地难”等突出问题，《意见》从扩大社会资本投资角度提出进一步放宽行业准入、进一步扩大投融资渠道、落实土地税费政策、促进融合创新发展、持续优化营商环境等政策措施。

　　国家发展改革委社会司司长欧晓理认为，当前养老服务供给还不能充分满足社会需要。比如在大城市，一些服务质量高、价格合适的床位，仍存在“一床难求”的现象。对于这些问题，要采取多种措施加以解决。总的考虑，就是要充分发挥家庭、企业、社会等多主体的积极性，引导社会资源积极参与养老服务供给。

　　“政府要拿出政策清单，提供规划、土地、融资、财税、医养结合、人才等一揽子政策支持包。企业享受了政策支持，需要制定责任清单，承诺达到较好服务水平，价格处于合理范围。”欧晓理说。

　　养老服务人才短缺的问题，也日益影响到养老服务业的发展。《意见》提出，要加强相关人才的培养力度。人力资源和社会保障部职业能力司负责人王晓君说，要大规模地组织开展职业技能培训，把与养老服务、养老护理相关的人才培养作为一项重点培训内容去推动。王晓君介绍，在全国技工院校的专业人才培养方面，去年人社部增设了老年服务与管理、健康服务与管理相关专业，目前全国这类专业学生达到5万人左右。王晓君说，还要促进提高相关养老护理专业人才的经济待遇和社会地位，吸引更多人员到养老服务领域就业创业。

　　对于广受关注的养老机构消防安全问题，国家应急管理部消防救援局负责人罗永强表示，下一步将会同民政部门对养老机构进行全面摸排，集中进行整治，“有些民办养老机构消防基础条件相对较差，也不具备安装自动消防设施和系统的条件。我们将推广一种简易的点式报警系统和简易水喷淋装置，确保这些养老机构的消防安全”。（记者 韩秉志）

(责编：杨曦、蒋琪)
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