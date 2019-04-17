原标题：西安奔驰女车主维权事件进展：当事双方已达成和解

据西安市市场监督管理局16日晚间消息，哭诉维权的西安奔驰女车主W女士(化名)，和西安利之星汽车有限公司达成换车补偿等和解协议。

此外，记者从西安高新区市场监管部门了解到，涉事车辆有关质量问题已进入鉴定程序，该事件涉及的涉嫌违法违规问题，仍将依法依规进行调查处理，结果将及时向社会公布。同时，根据省市部署，将继续开展汽车销售市场经营行为专项整治工作，依法依规净化市场环境、保护消费者合法权益。

近日，“西安奔驰女车主哭诉维权”引发舆论关注。女车主W女士表示她在西安“利之星”奔驰4S店购买了一辆60多万元人民币的奔驰车。新车还未开出4S店，就发现车辆发动机存在漏油问题。她还质疑店方在自己不知情的情况下收取“金融服务费”。

西安市场监管部门16日称，将对全市汽车销售企业经营行为中存在的侵犯消费者权益行为及不正当竞争问题展开整治，包括限定办理指定金融贷款等。

陕西省市场监督管理局16日表示，为大力规范汽车消费领域乱象，全省开展汽车消费领域专项执法行动，对涉嫌欺诈消费、涉嫌强制性消费、涉嫌侵害消费者个人信息等行为进行查处，专项执法行动将历时2个月。 (党田野 梅镱泷)

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