原标题：楼市不存在快速升温基础

3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据出炉——

楼市不存在快速升温基础

● 3月份，各地继续坚持因城施策、一城一策调控措施，房地产市场总体平稳

● 短暂性的活跃不代表房价迎来加速上涨

● 户籍制度改革是推进城镇化进程的重要举措，取消或放宽落户限制主要是为了推进城市高质量发展，不应简单地解读为放松楼市调控

国家统计局4月16日发布了2019年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示，一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有下降，三线城市有所上升。一二三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅微升。

各地房价有降有升

国家统计局城市司高级统计师刘建伟介绍说，3月份各地继续坚持因城施策、一城一策调控措施，保持了政策的连续性，房地产市场总体平稳。

数据显示，4座一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上个月回落0.1个百分点。其中，北京和广州分别上涨0.4%和0.8%，上海和深圳分别下降0.1%和0.3%。此外，4座一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上个月扩大0.2个百分点。其中，北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.7%，广州下降了0.5%。

31座二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上个月降低了0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨1.2%。

35座三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上个月扩大了0.3个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅同样比上月扩大了0.3个百分点。

“同时，一二三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅微升。”刘建伟说，3月份一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%，涨幅比上个月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅比上个月扩大0.2个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨12.2%，涨幅比上个月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨8.2%，涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.4%，涨幅比上个月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格同比上涨8.4%，涨幅比上个月扩大0.1个百分点。

成交回暖调控延续

随着春天的到来，个别城市新房项目迎来了热销。3月份，一线城市中北京、上海、深圳的二手房网签量均有所回升。对于市场成交量反弹的原因，中原地产首席分析师张大伟认为，环比上涨主要是因为2月份春节月成交低迷，同比上涨则与近期市场预期升温有关。

值得注意的是，当前土地市场也比较活跃，开发商拿地的积极性有所提升。但是，有业内专家表示，短暂性的活跃并不代表整个房地产市场会出现大变动，也不代表房价迎来加速上涨。目前，热点城市房地产调控政策依然保持高压，再加上热点城市新房供应相对充裕，市场不存在快速升温的基础。

最近一段时期，部分城市的房地产政策有所微调。例如，高碑店市近日下发的《关于支持民营经济发展的实施意见》提出，对符合条件的特定人群，允许在高碑店市购买一套商品房（3年内不得上市交易）。业内专家表示，虽然限购举措有所变化，但3年内不得上市交易这一要求，也是落实“房住不炒”的举措之一，新举措对满足刚需，维持当地房地产市场稳定健康发展具有重要作用。

值得注意的是，每隔一段时间，部分地区的楼市违法违规现象就会重新冒头。对此，近来一些城市陆续开展了打击楼市各种违法违规行为的专项行动，有效稳定了市场秩序。

据介绍，保定市相关部门将违规提供购房融资行为作为房地产开发和中介市场整治的重要内容，加大了对在售楼盘和中介机构门店的检查力度，并加强了跨部门失信联合惩戒。

长沙日前启动房地产市场执法“迅雷行动”，严查房地产中介机构通过报纸、广播、电视、网站、新媒体等途径，捏造、散布房地产虚假信息和夸大宣传诱导消费者的行为。

住建部副部长倪虹近日在中国发展高层论坛接受媒体采访时表示：“楼市调控不动摇，保持政策连续性。”

放宽落户不是放松调控

近日，国家发改委印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》提出，继续加大户籍制度改革力度，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，对Ⅰ型大城市全面取消落户限制，对Ⅱ型大城市放宽落户限制，对超大特大城市大幅增加落户规模。

《2019年新型城镇化建设重点任务》会对楼市产生怎样的影响，这一话题也引发了全社会的关注和热议。有人认为，此次政策调整，意味着有更多人可以落户大城市或超大特大城市，并取得购房资格，这对房地产市场将有较大刺激作用。还有人认为，新政策是变相放松调控。

对于上述观点，业内专家表示，户籍制度改革是推进城镇化进程的重要举措，取消或放宽落户限制主要是为了推进城市高质量发展，不应简单地解读为放松楼市调控。

虽然户籍政策调整短期内可能会对楼市产生一定刺激作用。但从长期来看，一座城市的房价变化最终还是要由供需决定。户籍政策的调整，并不一定会带来需求的大量增加，落户政策带来的购房热情也不一定能够长久持续。再加上热点城市的楼市调控政策依然较为严格，在抑制投机性需求的调控政策之下，放宽落户政策不会让房地产市场出现大起大落的情况。

中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞表示，各地之前的楼市调控政策并未以户籍为基准，主要针对的还是投机性需求。放宽落户限制对限购政策有一定影响，针对新的情况，各地要完善和微调相关政策，在保持“房住不炒”的主基调下，既要保证落户人口的居住需求，又要堵住落户政策调整带来的投机炒作空间。（记者 亢 舒）

(责编：杨曦、蒋琪)