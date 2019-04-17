打击濒危物种及其制品走私案例公布

本报北京4月15日电 （记者任涛）海关总署今天在此间举行新闻发布会，公布了包括“1·17”特大象牙走私案在内的打击象牙等濒危物种及其制品走私十大典型案例。

据悉，这十大典型案例包括黄埔海关缉私局侦办“1·17”特大象牙走私案；湛江、福州海关缉私局侦办“7·5”特大象牙等珍贵动物制品走私案；深圳、福州、湛江海关缉私局侦办“404”象牙走私案；青岛、南宁海关缉私局侦办象牙等珍贵动物制品走私案；江门、南宁海关缉私局侦办“608”石首鱼鱼胶走私案；湛江、深圳海关缉私局侦办“801”珍贵动物制品走私案；南宁海关缉私局侦办“1726”特大象牙走私案；汕头海关缉私局侦办“307”濒危鹦鹉蛋走私案；哈尔滨海关缉私局侦办“4·27”象牙等珍贵动物制品走私案；广州海关缉私局侦办“1·19”犀牛角走私系列案。

据介绍，今年以来，中国海关共计立案侦办濒危物种走私案件182起，其中象牙案件53起，打掉27个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人171名，查获各类濒危动植物共计500.5吨，查获象牙及其制品8.48吨。其中，3月30日破获的“1·17”特大象牙走私案，现场缴获象牙7.48吨，全链条摧毁了一个长期专门走私象牙的国际犯罪集团，为近年来海关自主侦查查获象牙数量之最。

据海关总署副署长、全国打击走私综合治理办公室主任胡伟介绍，高效的国际执法合作，是中国打击濒危物种及其制品走私取得重大成果的成功经验。中国海关打击濒危物种及其制品走私犯罪的行动和成效得到了国际社会的广泛认可。2018年，海关总署荣获联合国环境规划署、中国野生动植物保护协会颁发的奖项。同年9月，世界自然基金会发布报告称，中国象牙禁贸令已产生显著成效。

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