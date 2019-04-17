原标题：减税效应持续显现 一季度个税同比降近三成

4月16日，财政部公布的数据显示，减税效应持续显现，今年第一季度相关税收增速继续放缓，其中，个人所得税同比下降29.7%，增幅同比回落50.4个百分点。

“全国财政收入运行平稳，中央和地方收入均保持小幅增长。”财政部国库司副巡视员李大伟表示，第一季度，全国一般公共预算收入同比增长6.2%，保持在合理区间。其中，国内增值税、国内消费税、企业所得税3个主要税种合计增长14.7%，支撑全国财政收入增幅8.8个百分点，反映出宏观经济运行总体保持平稳。

李大伟表示，第一季度，全国税收收入同比增长5.4%，增幅同比回落11.9个百分点，主要是增值税、个人所得税、涉及小微企业税收等普惠性减税政策效应持续显现。其中，国内增值税同比增长10.7%，增幅同比回落9.4个百分点；个人所得税同比下降29.7%，增幅同比回落50.4个百分点；关税同比下降6.8%，增幅同比回落13.1个百分点。此外，为促进外贸稳定增长，今年以来加快了出口退税进度，出口退税同比增长32%（体现为财政减收），增幅同比加快20.3个百分点。

“非税收入总体保持增长，涉及降费政策的有关收入继续下降。”李大伟说，第一季度，全国非税收入同比增长11.8%，主要原因是各级财政部门积极应对减税降费带来的财政收支平衡压力，主动挖潜，多渠道盘活各类资金和资产，组织做好非税收入收缴工作。

财政部税政司副司长陈东浩表示，实施更大规模减税降费是积极财政政策加力增效的重要方面，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。财政部坚持实打实、硬碰硬，不折不扣落实党中央、国务院决策部署。一是实施小微企业普惠性税收减免政策；二是认真落实个人所得税专项附加扣除政策。前两个月约4400万纳税人享受到该政策。提高“起征点”和实施专项附加扣除，约8400万纳税人无需再缴纳个人所得税；三是深化增值税改革；四是降低政府性收费。

“以上政策措施的落实落地将会进一步优化营商环境，激发市场活力，降低企业负担。”陈东浩说，下一步，将会同有关部门把各项工作做实做细；密切跟踪政策执行情况，及时研究解决政策实施过程中的突出问题，不断完善政策举措；加大督查和监督力度，确保各项措施落实到位，让企业和人民群众有实实在在的获得感。

李大伟认为，总体看，第一季度在各项减税降费政策相继实施的背景下，全国财政收入增速能够保持在合理区间，反映出各项宏观调控政策逐步落地见效；反映出我国经济运行总体保持平稳，稳中有进；也反映出各级财政会同有关部门主动挖潜、积极组织收入等工作措施发挥了作用。从后期收入看，深化增值税改革的相关措施，将给财政收入增长带来更大压力。但随着企业负担的明显减轻、市场活力的不断激发、宏观经济运行的稳定性不断增强，必将夯实财政收入增长的基础，全年财政收入增长预期目标有望实现。

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