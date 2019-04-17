原标题：国务院：大力支持符合条件养老服务企业上市融资

据中国政府网消息 近日，国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，党中央、国务院高度重视养老服务。按照2019年政府工作报告对养老服务工作的部署，为打通“堵点”，消除“痛点”，破除发展障碍，健全市场机制，持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高，《意见》提出了六个方面共28条具体政策措施。

其中，在拓展养老服务投融资渠道方面，主要包括推动解决养老服务机构融资问题，大力支持符合条件的市场化、规范化程度高的养老服务企业上市融资；扩大养老服务产业相关企业债券发行规模，鼓励企业发行可续期债券，用于养老机构等投资回收期较长的项目建设；全面落实外资举办养老服务机构国民待遇等3项措施。

(责编：蒋琪、仝宗莉)