原标题：一季度央企固定资产投资同比增9.7% 助经济企稳信心增长

在国新办昨日举行的新闻发布会上，国资委新闻发言人彭华岗介绍称，今年以来我国中央企业坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持市场化改革和高水平开放，企业运行稳中向好的发展态势得以延续，实现首季“开门红”。

如在营业收入方面，一季度央企累计实现营收6.8万亿元，同比增长6.3%，其中，3月份当月实现营业收入2.6万亿元，增长10.6%；在效益方面，前3个月，中央企业累计实现利润总额4265亿元，同比增长13.1%，其中，3月份利润总额为1882.8亿元，增长10.8%。

昨日，中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，从数据上看，央企经济效益得到持续改善，且发展质量进一步提高，不过，仍需防范经济效益滑坡风险。具体看，一季度央企累计利润增长13.1%，增速远高于营业收入的6.3%，表明央企转型质量发展取得实质性成效，发展质量持续得到改善。

但从月度数据看，需要密切关注与防范经济效益滑坡风险；3月份央企营业收入增速明显加快，但利润增速却较前两个月有所下降，二者之间差距已经缩小到0.2个百分点，利润增速滑坡甚至可能慢于营业收入增速的风险已经有所显现。

对此，刘兴国认为，央企后续需要采取有效措施，一方面继续深化供给侧结构性改革，加快结构调整，向产业链、价值链中高端跃升；另一方面，要进一步加强成本管理，持续降本增效。

除了营收和效益双增长外，今年一季度央企固定资产投资亦同比增长9.7%，为3840.2亿元，增速同比提高8.8个百分点。值得关注的是，石油石化、通信等行业企业投资增速较快，同比增幅分别达39.3%和39.5%。

“央企一季度的投资增长，充分反映了央企对未来经济企稳增长的信心，有助于带动全社会投资者改善预期、强化信心。事实上，一季度央企邮电煤运等业务的稳定增长，也从另一个侧面反映了全社会经济活动景气度的提升与企业家投资信心的增强。”刘兴国如是说。

(责编：蒋琪、仝宗莉)