央企重组预期再升温 海工装备领域受瞩目

主持人孙华：4月16日，国资委新闻发言人彭华岗在国新办举行的新闻发布会上称，中央企业改革成效在逐步显现，改革的红利正在逐步释放。今日本报就两船合并、化工海工合等读者关心的问题采访专家学者给予解读。
本报记者 杜雨萌
对于市场较为关注的“两船”合并、化工等领域企业整合进展情况，昨日，国资委新闻发言人彭华岗在国新办举行的新闻发布会上回应称，这些大的央企整合重组都会涉及上市公司，按照有关规则，能公布的时候，企业一定会按照有关规则和要求公布。目前，并无新情况要发布。
最近一段时间，有关“两船”重组的讨论情况无疑赚足眼球，而这一酝酿多年的战略性重组案例，在当前南船系加速资产腾挪的背景下，更加引人期待。
昨日，盘古智库高级研究员吴琦在接受《证券日报》记者采访时分析称，“两船”重组不仅是船舶领域战略重组的标志性事件，或也是今年国企改革的重头戏。一方面，在国企改革背景下，通过产业链横向整合，有利于促进船舶行业的结构调整，优化国有资本布局，减少无效竞争，发挥规模效益协同作用，提升船舶业的国际竞争力，并为别的行业提供有益借鉴。另一方面，在供给侧结构性改革的背景下，通过集团层面重组，有利于淘汰低端落后与过剩产能，促进资本运作，同时加速船舶行业的结构调整和转型升级，并产生外溢效应。
值得关注的是，在当前“两船”重组升温之际，与船舶行业绑定在一起的海工装备领域整合情况，同样备受瞩目。而从国资委的表态来看，去年以来，更是多次强调，要积极稳妥推进船舶、化工等领域企业战略性重组，持续推动海工装备等领域专业化整合。
国资委研究中心研究员周丽莎对《证券日报》记者表示，之所以要推动船舶、化工等领域战略性重组，以及海工装备、电力等领域专业化整合，主要是因为这些行业重复建设严重、产业集中度低、自主创新能力不强、市场竞争力偏弱等问题较为突出。推进区域资源整合，有利于减少同质化竞争。仅从海工装备角度来说，推进其整合主要是针对多个央企海工装备产业面临的经营困难问题，达到帮助其脱困的目的。
彭华岗称，由于海工、化工等领域的重组，都涉及专业化重组的内容，国资委将在重组过程中发挥专业化重组对结构调整、产业升级的作用，同时，按照市场化原则，成熟一户、推动一户，积极稳妥地做好央企重组整合的工作，推动企业提升资源配置效率和竞争力。
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