原标题：财政部发布一季度全国财政运行情况：一般公共预算收支均超5万亿元

财政部发布今年一季度全国财政收支情况。最新数据显示，1-3月累计，全国一般公共预算收入和支出均超过5万亿元。

今年一季度，全国一般公共预算收入53656亿元，同比增长6.2%。全国一般公共预算支出58629亿元，完成年初预算的24.9%，同比增长15%，进度明显快于收入。

财政部有关负责人介绍，一季度全国财政收入运行平稳，保持在合理区间。国内增值税、国内消费税、企业所得税3个主要税种合计增长14.7%，支撑全国财政收入增幅 8.8个百分点，反映出宏观经济运行总体保持平稳。中央和地方收入均保持小幅增长，31个地区中，7个地区地方级收入实现两位数增长。

从支出来看，积极财政政策加力提效，加快了预算执行，截至3月底中央本级预算已批复下达33706亿元，占中央本级支出的95.2%，中央对地方转移支付预算也在按预算法要求的时限抓紧下达。不仅如此，财政资金的使用效率也在加快。

财政部预算司副司长 郝磊：一季度全国一般公共预算支出达到58629亿元，增长15%，增幅比去年同期提高4.1个百分点，支出进度为24.9%，比去年同期加快0.6个百分点。较高的财政支出强度为实施国家重大发展战略、推进重点领域改革、保障和改善民生等提供了有力的资金保障。

(责编：杨曦、蒋琪)