原标题：专家：今年国资划转社保规模 将达2000亿元至3000亿元

4月16日，国资委新闻发言人彭华岗在国新办举行的新闻发布会上表示，对于国资划转社保的进度，按照中央要求和国资委部署，去年3月份国资委选择中国联通、中国有色等三家央企开展了国资股权划转社保试点；去年11月份又选择中国华能等15家企业开展第二批划转工作，两批试点共18家。

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，随着国资划转社保加速，在推动国企改革的同时，发挥社保稳定社会大局的积极作用，以便提升发展的稳定性和持续性，随着划转社保逐步扩围，预计今年国资划转社保的规模将达2000亿元至3000亿元。

如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净昨日对《证券日报》记者表示，在2017年国务院发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》中，统一规定的划转比列是10%，而据统计，2017年国有净资产为87万亿元，因此名义上最大规模可达8.7万亿元。个人估计，全部企业完成国资划转社保规模实际可能达4万亿元左右。

值得关注的是，彭华岗还表示，按照当时划转试点的财务数据，一共划转750亿元国资。根据2018年财务快报，划转股权已经增值到817亿元。下一步国资委将继续按照整体工作安排，积极配合牵头部门，落实第三批划转工作。

那么后续哪些企业会进入第三批试点？葛寿净认为，根据此次划转方案的规定，相关的企业为中央和地方国有及国有大中型企业和金融机构，前两批的试点企业已达18家，随着进程的加快和扩围，一些拟上市的国有企业在后续很有可能进入试点。

“特别是那些竞争环节的国企，国家将由管企业转为管资本，今后社保资本配置方式将是很重要的一块。”刘向东认为。

与此同时，葛寿净认为，在国资划转社保的过程中还需注意以下几方面问题：首先是此次国资划转社保是为了弥补历史的“债务”，国资划转社保不是一劳永逸的事，解决社保问题更重要的还是社保体系自身的改革；其次是，国资划转社保还应与国有企业的改革相互配合，当国资注入社保基金后，国有资产的做大做强，国有资本收益率的提高，是国资支持社保的关键。

(责编：杨曦、蒋琪)