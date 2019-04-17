人民网>>财经

专家：今年国资划转社保规模 将达2000亿元至3000亿元

孟珂

2019年04月17日08:17  来源：中国经济网
 
原标题：专家：今年国资划转社保规模 将达2000亿元至3000亿元

　　4月16日，国资委新闻发言人彭华岗在国新办举行的新闻发布会上表示，对于国资划转社保的进度，按照中央要求和国资委部署，去年3月份国资委选择中国联通、中国有色等三家央企开展了国资股权划转社保试点；去年11月份又选择中国华能等15家企业开展第二批划转工作，两批试点共18家。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，随着国资划转社保加速，在推动国企改革的同时，发挥社保稳定社会大局的积极作用，以便提升发展的稳定性和持续性，随着划转社保逐步扩围，预计今年国资划转社保的规模将达2000亿元至3000亿元。

　　如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净昨日对《证券日报》记者表示，在2017年国务院发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》中，统一规定的划转比列是10%，而据统计，2017年国有净资产为87万亿元，因此名义上最大规模可达8.7万亿元。个人估计，全部企业完成国资划转社保规模实际可能达4万亿元左右。

　　值得关注的是，彭华岗还表示，按照当时划转试点的财务数据，一共划转750亿元国资。根据2018年财务快报，划转股权已经增值到817亿元。下一步国资委将继续按照整体工作安排，积极配合牵头部门，落实第三批划转工作。

　　那么后续哪些企业会进入第三批试点？葛寿净认为，根据此次划转方案的规定，相关的企业为中央和地方国有及国有大中型企业和金融机构，前两批的试点企业已达18家，随着进程的加快和扩围，一些拟上市的国有企业在后续很有可能进入试点。

　　“特别是那些竞争环节的国企，国家将由管企业转为管资本，今后社保资本配置方式将是很重要的一块。”刘向东认为。

　　与此同时，葛寿净认为，在国资划转社保的过程中还需注意以下几方面问题：首先是此次国资划转社保是为了弥补历史的“债务”，国资划转社保不是一劳永逸的事，解决社保问题更重要的还是社保体系自身的改革；其次是，国资划转社保还应与国有企业的改革相互配合，当国资注入社保基金后，国有资产的做大做强，国有资本收益率的提高，是国资支持社保的关键。

(责编：杨曦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved