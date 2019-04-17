原标题：海南成主题公园新热土 会否引发同质化竞争？

海南成主题公园新热土主题公园扎堆会否引发同质化竞争？

近年来，在观光旅游大省的海南，悄然兴起了一批主题公园，当地的主题公园市场快速步入了“激战期”。据初步统计，目前海南已开业和筹备中的规模较大的主题公园有17个。与此同时，当地近两年还在引进国内外知名主题公园品牌。

有业内人士指出，虽然目前海南旅游市场正发展得如火如荼，但大量主题公园扎堆而来，市场需求能否足够支撑如此大量的供给共存仍是未知数，凡事过犹不及。

主题公园企业争相入琼

《海南省旅游发展总体规划(2017~2030)》曾提出，至2025年，建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地；至2030年，建成世界一流的国际旅游目的地。今年，海南则明确将加快推进旅游业重点项目，建成运营三亚海棠湾不夜城、陵水海洋主题公园等一批重大项目，推动长隆海南项目尽快开工建设，推进探索极限等著名品牌游乐园前期工作。

在相关政策推动下，全国各地的主题公园项目接连向海南市场进军。华侨城集团早于2016年就计划在三亚投资300~500亿元，参与三亚旅游文化项目及其配套项目的策划、建设和运营，并介入三亚已有旅游资源的提升改造和经营管理。2018年2月，海昌海洋公园的三亚海昌梦幻海洋不夜城项目展示中心启幕；同年6月，长隆集团与海南省政府探讨海南长隆国际海洋生态旅游文化综合区建设规划；8月，富力海洋欢乐世界麦迪卡斯水乐园项目进入设备安装调试阶段，并计划衍生另一个名为“未来海洋”的主题公园；2019年3月，三亚市政府与富德集团等6家企业签署合作协议，富德集团将引入世界顶级IP——HelloKitty落户三亚等。

海南省旅游发展研究会会长王健生表示，海岛旅游经济是海南省经济考核的重要指标，政府为此面向市场释放了多重政策红利。此外，国际航线增量和入境旅游政策进一步开放将为海南带来更多外国游客以及旅游商机，成为众多主题公园企业的淘金区。

然而，从国内主题公园来看，目前，整个市场处于存量过剩、盈利状况堪忧的状态。相关数据显示，国内主题公园中70%亏损、20%持平，只有10%盈利。近十年内新建的主题公园，已有近80%倒闭，给国内旅游业造成的经济损失超过3000亿元。

虽然海南旅游市场发展得如火如荼，但大量主题公园扎堆海南也引发了不少质疑。

有分析认为，如此密集的主题公园布局如果仅靠国内游客消费或许是难以支撑的，理想的局面是吸引大批国际游客光顾。

数据显示，2018年，海南共接待入境过夜游客126.36万人次，同比增长12.9%，其中扣除港澳台同胞后，接待外国人89万人次，但这一数据距离一个国际旅游度假聚集区的定位，尚有一定距离。在拥有23座大中型主题公园的美国奥兰多市，2017年接待国际游客615万人次。日本东京迪士尼乐园，每年接待国际游客约200万人次，这超过了海南全省接待外国游客人次的2倍。

未来竞争将更加激烈

“未来2至3年内，多个在建主题公园项目落成后，海南主题公园市场竞争将更加激烈。”王健生认为，海南省本土的客流量有限，大型主题公园面对的主要是外来游客，随着多个同类型主题公园涌入海南市场，并在三亚、海口等地局部扎堆，很容易形成同质化恶性竞争。在这个过程中，那些早前已经针对主题公园建立成熟商业模式的企业，通过模式复制或能保持一定的竞争优势，但对于先前没有过主题公园运营经验而盲目入局的企业极有可能“乘兴而来败兴而归”，造成重大资产损失以及社会资源浪费。

在他看来，海南建设发展主题公园，企业应该将重点放在差异化竞争方面，在娱乐内容策划和项目设计时瞄准目标客群，在产品、营销等方面实施差别定位，在游园建设和升级时注意结合当地民俗特色，增加公园主题与服务的独特性，才能吸引更多游客量，占据更多主题娱乐市场份额。

(责编：杨曦、蒋琪)