原标题：成年人日均“触屏”84.87分钟 数字化阅读成主流

新华社北京4月16日电 （记者史竞男）第十六次全国国民阅读调查结果16日在京发布。调查显示，2018年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.67本、电子书阅读量为3.32本，手机和互联网成为国民每天接触媒介的主体，纸质书报刊的阅读时长均有所减少。

据介绍，本次调查由中国新闻出版研究院组织实施，自2018年8月开始全面启动，执行样本城市为50个，覆盖了我国29个省区市。

调查发现，2018年我国成年国民包括书报刊和数字出版物在内的各媒介综合阅读率为80.8%，保持增长势头，各类数字化阅读方式（网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等）的接触率持续增长。

从对不同媒介接触时长来看，成年国民人均每天手机接触时间最长，为84.87分钟，互联网接触时长为65.12分钟，电子阅读器阅读时长为10.70分钟，均有所增长。

中国新闻出版研究院院长魏玉山表示，数字化阅读的发展，提升了国民综合阅读率和数字化阅读方式接触率，整体阅读人群持续增加，但也带来了纸质阅读率增长放缓的新趋势。

据统计，38.4%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”，比2017年的45.1%下降了6.7个百分点；超过半数成年国民倾向于数字化阅读方式，其中，倾向手机阅读的读者比例上升明显。

在我国成年网民上网从事的活动中，61.6%的网民选择“阅读新闻”，62.3%的网民选择“网上聊天/交友”，50.0%的网民选择“看视频”，41.1%的网民选择“网上购物”，36.5%的网民选择“在线听歌/下载歌曲和电影”，还有28.0%和19.2%的网民选择“网络游戏”和“即时通讯”。仅有15.9%的网民将“阅读网络书籍、报刊”作为主要网上活动之一。

专家认为，国民网上活动行为以阅读新闻、社交和观看视频为主，深度图书阅读行为的占比偏低，娱乐化和碎片化特征明显。

调查还发现，2018年，我国有近三成的国民有听书习惯，有声阅读成为国民阅读新的增长点，移动有声APP平台已经成为听书的主流选择。其中，成年国民的听书率为26.0%，未成年人的听书率为26.2%，均有较快增长。

此外，本次调查首次发布城市阅读指数排行榜，深圳、苏州和北京分列前三，青岛、杭州、南京、上海、合肥、武汉和福州位列第四至十名。

(责编：蒋琪、杨曦)