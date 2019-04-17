原标题：多地就业工作迎来“温暖开局” 新职业受市场推崇

时值“金三银四”招聘旺季，加上毕业季临近，人力资源市场日益升温。部分地区公布的一季度就业情况显示，多项就业指标表现良好，就业形势保持总体稳定。相关专家表示，随着就业政策和就业服务体系日趋完善，今年一季度，多地就业工作迎来“温暖开局”。

就业形势总体平稳

《政府工作报告》首次将就业优先政策置于宏观层面。那么，当前各地就业形势究竟如何？

在东部地区，山东省青岛市今年前3个月城镇新增就业18.9万人，同比增长13.7%，期末城镇登记失业率为2.94%，保持在低位水平；福建省三明市前3个月城镇新增就业人数4968人，完成全年任务的32.47%；城镇登记失业率2.41%，控制在年初目标(4.2%)以内。

在中部地区，四川省雅安市人社局公布的数据显示，截至一季度末雅安市城镇新增就业人数4889人，完成全年目标的28.42%，城镇登记失业率为3.81%，控制在4%以内。

在西部地区，新疆一季度就业形势呈现出城镇新增就业稳步上升、重点群体就业积极向好、稳定就业人数持续增长等特点。据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅统计，一季度全区实现城镇新增就业15.32万人，同比增加2.48万人，增长19.31%，完成年度目标任务的34.05%。在城镇新增就业人员中，稳定就业9.93万人，同比增加2.06万人；稳定就业人数占城镇新增就业人数的64.82%，同比增长3.53%。

值得注意的是，第三产业成为多地吸纳就业的重要力量。今年一季度在新疆城镇新增就业中，第三产业就业11.8万人，占城镇新增就业的77.02%，同比增长26.88%；青岛市一季度服务业吸纳就业12.4万人，同比增长15.2%，占65.7%，所占比例上升0.9个百分点。

同时，人力资源市场招聘工资稳步提升，也有助于吸引外地人才来当地就业。数据显示，湖北省对全省一季度企业用工调查显示，今年湖北省普工、技工的平均月薪分别为3160元和4242元，较去年增长9%和10.25%。湖北省人社厅就业处相关负责人介绍说，以武汉市为例，今年的返岗率大幅提升。这说明随着薪酬水平的提升，农民工工作稳定率在提高，这是一个积极的市场信号。

4月12日，陕西省2019届高校毕业生精准帮扶招聘会暨“百万大学生留西安”就业创业招聘会在陕西科技大学未央校区举行。专家在招聘会现场为求职者提供职业咨询。 新华社记者 张博文摄

揽才政策有人情味

如今，“尊重人才的城市前途无量”已成为各地共识。今年以来，多座城市为招揽人才，不仅在政策上加码，在制度设计上更有目标和力度，以实现“抢”得来人留得住心。

比如，今年西安市发布《西安市人民政府办公厅关于进一步放宽我市部分户籍准入条件的通知》，明确具有本科(含)以上学历的，不受年龄限制；具有本科(不含)以下学历的，年龄在45周岁(含)以下。全国高等院校在校学生，均可迁入该市落户。

海口市日前正式出台实施《海口市引进人才住房保障实施细则》，将2018年5月13日以后第一次在海口市就业或第一次在海口市自主创业的人才纳入相应的住房保障。

中国人才研究会副会长孟庆伟表示，各地对人才需求日益旺盛，既是人才政策引导的结果，也是我国经济结构由高速发展转向高质量发展的必然趋势，是由经济结构、产业结构和行业发展决定的。

“人才只有在流动中才能实现不断增值。可以预见，随着劳动力人口数量下降，劳动力素质高、潜力大、后发优势明显的人才将越来越抢手。”孟庆伟说。

在招聘市场岗位数居高不下的情况下，高校毕业生人才在部分行业的供给缺口也在扩大。与此形成对比的是，随着“慢就业”“错峰就业”等新观念悄然兴起，部分应届毕业生就业意愿并不如前些年那样紧迫。

针对大学生就业出现的新情况新特点，各地纷纷出台针对性举措。例如，广东省教育厅日前发布消息，决定自2019年4月8日起，对广东省普通高等学校毕业生实行就业择业期政策，有效期3年。按照新政策，择业期内的毕业生在广东省就业、升学方面享有与应届毕业生同等待遇。其中，硕士研究生、本科生和专科生的择业期为毕业两年内，博士研究生的择业期为毕业5年内。

业内专家认为，对于有较清晰就业目标的毕业生来说，一系列择业期政策实际上给了他们一个缓冲期，让他们能够应聘更多心仪的工作岗位，也有充分时间等待国考、省考、事业单位招聘等。同时，对于尚未确定就业目标或因能力不足暂时未能获得理想工作岗位的毕业生来说，也能通过职业体验活动、技能培训等方式提升就业能力，促进其形成理性择业、积极就业的心态。

近日，由上海、江苏、浙江、安徽联合举办的“长三角地区春季人才交流洽谈会暨2019届高校毕业生择业招聘会”在上海展览中心举行。求职者在招聘会上了解岗位信息。 新华社记者 刘 颖摄

新职业受市场推崇

在劳动力市场上什么样的职业可能成为香饽饽？近日，人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布13个新职业信息，包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、工业机器人系统操作员等，这是自2015年版国家职业分类大典颁布以来发布的首批新职业。

通过对13个新职业分析可以发现，这些新职业主要集中在高新技术领域，这与我国当前所处社会发展阶段、产业结构升级发展、科技创新能力提升、信息化广泛应用等有着莫大的关联。

受访专家指出，当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这对劳动者的科学文化素质和能力水平提出了新要求。近几年，随着我国人工智能、物联网、大数据和云计算的广泛运用，与此相关的高新技术产业成为我国经济新的增长点。对从业人员的需求大幅增长，形成相对稳定的从业人群。

比如，工业机器人的大量使用，对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求剧增，使其成为现代工业生产一线的新兴职业。随着无人机技术的成熟，利用无人机完成一些人类难以完成的高难险和有毒有害工作成为可能，通过无人机可以完成植保、测绘、摄影、高压线缆和农林巡视，无人机在物流等领域也拥有广阔的应用空间。大量无人机的使用，使无人机驾驶员成为名副其实的新兴职业。

孟庆伟认为，随着互联网和人工智能快速发展，企业遇到的颠覆性变革越来越多，未来自由职业者群体会越来越多。“可以预见的是，经过前一段时间的沉淀，各地人才引进政策会更加务实、科学、冷静。”孟庆伟说。

(责编：杨曦、蒋琪)