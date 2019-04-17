京津冀部分城市可能出现中度污染

本报北京4月16日电 （记者王冬梅）今天，中国环境监测总站联合中央气象台、全国六大区域空气质量预测预报中心和北京市环境保护监测中心，开展4月中下旬全国空气质量预报会商。
4月中下旬天气形势多变，华南、西南、西北大部、京津冀北部、长三角南部空气质量以优良为主，西南部分城市可能出现臭氧轻度污染，西北局地受沙尘影响可能出现中度及以上污染；京津冀及周边区域中南部、长三角中北部、华南北部和东北区域以良至轻度污染为主，其中京津冀及周边区域17日、20日、22~24日可能有部分城市出现中度污染，东北部分城市17日可能出现中度污染，汾渭平原部分城市18~19日可能出现短时中度污染。受秸秆焚烧影响，西南局地空气质量在现有预报基础上可能略有偏高。
从京津冀及周边区域来看，4月中下旬，该区域北部空气质量以优良为主，中南部以良至轻度污染为主。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】