原标题：京津冀部分城市可能出现中度污染

本报北京4月16日电 （记者王冬梅）今天，中国环境监测总站联合中央气象台、全国六大区域空气质量预测预报中心和北京市环境保护监测中心，开展4月中下旬全国空气质量预报会商。

4月中下旬天气形势多变，华南、西南、西北大部、京津冀北部、长三角南部空气质量以优良为主，西南部分城市可能出现臭氧轻度污染，西北局地受沙尘影响可能出现中度及以上污染；京津冀及周边区域中南部、长三角中北部、华南北部和东北区域以良至轻度污染为主，其中京津冀及周边区域17日、20日、22~24日可能有部分城市出现中度污染，东北部分城市17日可能出现中度污染，汾渭平原部分城市18~19日可能出现短时中度污染。受秸秆焚烧影响，西南局地空气质量在现有预报基础上可能略有偏高。

从京津冀及周边区域来看，4月中下旬，该区域北部空气质量以优良为主，中南部以良至轻度污染为主。

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