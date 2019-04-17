为煤矿企业逐步“取消夜班”叫好

除了夜班作业之外，减少高温、低温、高危作业，以更先进的技术及管理，改进劳动者的劳动条件和环境，都是相关行业和企业有待努力探索的地方。
据新华社4月13日报道，国家煤监局局长黄玉治在近日全国煤矿安全培训工作现场会上表示，煤矿企业要推广实施“取消夜班”做法，逐步改变煤矿井下员工“一天三班倒、24小时连轴转”的传统作业模式，降低劳动强度，让作息规律回归自然。
长期以来，我国的一些行业和企业存在24小时不间断生产的情形，并由此形成了一些特殊的作息制度，如两班倒、三班倒、四班三运转等。夜班作业在一定范围内存在，有其现实必要性。比如，像供电等职能特殊的企业，社会需求没有间隙，工作就不能间断，夜班作业也就成了标配；像线路检修等性质特殊的工作，白天作业难以开展，夜班作业也就成了必然；还有像钢铁等行业，设备一旦停止运转，会带来不小的生产成本，所以一直采取“设备不停转、人倒班”的生产方式。此外，由于技术的限制、供需的矛盾，在一定阶段内通过增加作业时间来扩大生产、保障供给，也曾是一些行业无奈的选择。
长期夜班作业，一定程度上打乱了劳动者的作息规律，一些劳动者不得不夜里顶着星星上班，这给劳动者带来了一定的健康隐患。“黑白颠倒”的作息甚至影响到劳动者正常的家庭生活等。
随着技术的进步、社会需求的变化，压缩、取消夜班作业有了一定的现实基础。一些关乎国计民生的行业，以往需要人工夜班进行的作业，现在有的可以通过机器人代替了；一些习惯于“24小时连轴转”的企业和岗位，夜班变得不那么重要。因此，除了一些工作方式无法全部调整、机器无法取代人工的行业和企业，取消夜班作业，让劳动者回归正常的作息，成了人们共同的期待。
除了夜班作业之外，减少高温、低温、高危作业，以更先进的技术及管理，改进劳动者的劳动条件和环境，都是相关行业和企业有待努力探索的地方。时下，在不少国家，作息规律的发展趋势正向逐步取消夜班、减少工作时间、增加休闲时间的方向发展。
将作息规律的选择权还给劳动者，政府的引导和支持是必要的保障。煤炭主管部门逐步取消夜班作业的要求是一个积极的信号，带了一个好头，相关行业、企业应该举一反三，积极跟进。一些必须上夜班的工种应逐步扩大用非人工作业代替人工作业的范围，将作息规律的选择权还给劳动者。
让劳动者回归正常的作息规律，为劳动者提供正常的、安全的、舒适的工作条件和环境，提升广大劳动者的获得感、安全感、幸福感，需要我们改进的地方还有不少。
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