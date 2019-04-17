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利之星的代价：换车、退金融服务费、暂停运营

王琳琳

2019年04月17日08:28  来源：新京报
 
原标题：利之星的代价：换车、退金融服务费、暂停运营

　　新京报讯(记者 王琳琳)西安奔驰女车主维权事件似乎有了阶段性结果。4月16日深夜，涉事4S店西安利之星汽车有限公司发布媒体声明称，经与客户友好沟通，现已取得客户谅解并达成共识。

　　而经历几天的事件发酵，利之星最终付出的代价“惨重”：利之星对女车主将予以换车并退还金融服务费等。同时，利之星还面临来自多个监管部门的调查，其销售运营的资格也被奔驰予以暂停，甚至可能被永久终止销售运营授权。

　　与女车主达成和解 　

　　西安利之星汽车有限公司在4月16日深夜对外发布的媒体声明中，对客户的不愉快体验表示歉意。并称，经与客户友好沟通，现已取得客户谅解并达成共识，此事圆满解决。

　　新京报记者了解到，此前奔驰女车主提出的8点诉求中与个人相关的部分在和解中已经全部兑现。西安女车主家属在接受新京报采访时透露，与西安利之星和解的内容包括奔驰方面的道歉、换新车、退还金融服务费、车内装饰升级、提供4E店1对1VIP服务。此外，作为精神赔偿，奔驰还会负担女车主阳历和阴历生日两次生日会的费用。

　　利之星的“惨重”代价

　　在整个事件中，利之星为自己的违法违规行为付出了种种代价。

　　其中有来自政府部门的监管调查。据媒体报道，涉事车辆有关质量问题已进入鉴定程序，该事件涉及的涉嫌违法违规问题，将依法依规进行调查处理，结果将及时向社会公布。目前，西安市场监管部门调查西安利之星，西安税务部门也在对西安利之星进行调查。

　　也有来自厂商奔驰方面的压力。北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司(简称“北京奔驰”)在4月16日的《关于西安车主用车经历的进一步情况说明》声明中提到，将立即暂停利之星的销售运营，并对相关经销商的经营合规性展开调查。如存在不合法不合规的经营行为，将终止其销售运营授权。

　　北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼CEO倪凯4月16日在上海车展接受媒体采访时对西安奔驰女车主公开道歉，并表示这件事为奔驰敲响了警钟，目前奔驰在中国有360万～370万客户，“我们要确保让现有客户满意，并确保不让新客户后悔，这是其今年的工作重点。”

　　4月17日凌晨，新京报记者登录西安利之星官网，已无法打开，显示“您查找的页面暂时无法访问”。

　　金融服务费是第三方派驻收取

　　对于金融服务费，4月16日晚间央视新闻也公布了最新调查进展。

　　据税务部门的工作人员介绍，车主所交的“金融服务费”，实际上是第三方陕西元胜公司派驻在西安利之星4S店的工作人员收取的，在女车主与陕西元胜汽车贸易有限公司签订的垫款服务协议上，显示获批的贷款为419160元，其中3%，计12575元，为车主向元胜公司支付的报酬。元胜公司只留贷款金额的1%，另外2%打入西安利之星汽车有限公司的账户。而西安利之星汽车有限公司以信息技术服务的服务费为名，为陕西元胜汽车贸易有限公司开具发票。目前西安相关部门正在进一步调查西安利之星。

(责编：李楠桦、杨曦)
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