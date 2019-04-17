原标题：用钱袋子引导企业节能降耗

两部门发文推进工业绿色发展

用钱袋子引导企业节能降耗

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我国已成为名副其实的工业大国。据统计，在500多种主要工业品中，我国有220多种产品产量居全球第一位。工业化的快速大规模推进也消耗了大量的资源和能源。2018年，我国能源消费总量达46.4亿吨标准煤，比上年增长3.3%；其中，工业能耗占比接近70%，资源环境承载力已接近上限。

近日，为加快推进工业节能与绿色发展，工业和信息化部及国家开发银行联合发布了《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》（以下简称《通知》），进一步发挥部行合作优势，大力支持工业节能降耗、降本增效，实现绿色发展。

粗放型增长方式难以为继

“十三五”以来，工信部陆续发布了多项指导性文件，大力推动了我国工业节能与绿色发展工作。“但还需清醒认识到，当前工业节能与绿色发展还面临着诸多问题和挑战。”首都科技发展战略研究院国际研究部主任白英在接受科技日报记者专访时表示。

白英介绍，目前我国工业节能和绿色发展面临着系统性节能减排措施不力，比如对上下游企业之间衔接、行业间协同耦合、工业与社会间生态链接等系统节能减排的重视不够；地区差异化突出；产能过剩和资金链偏紧，企业节能减排内生动力不足等多项挑战。

以工信部发布的重点用能行业2017年度能效领跑企业为例，据统计，我国合成氨企业单位产品能耗的平均水平要比领跑企业高20%、原油加工高23%、水泥高17%……部分能效落后企业的单位产品能耗比领跑企业要高40%，个别企业甚至超过100%，以速度和规模为主导的粗放型增长方式，难以为继。

“地方领导的政绩考核机制也有待完善。”白英说，现阶段急需建立包括经济效益、社会效益、生态环境保护内容在内的考核指标体系，摆脱地方发展仍过于注重GDP的弊端。有些地区，需要化解保护和开发矛盾，在共性和个性、整体与局部、时间与空间、保护与开发等关系处理上，未能对生态恶劣和生态富集地区实行差异化对待。

此外，“制度‘红利’未能得到充分释放。”白英表示，受传统行政区划影响，某些大江大河上下游跨地区“成本共担、效益共享、合作共治”的流域保护和治理体系不健全，资源有偿使用、生态保护补偿等工作机制尚未有效落实，排污权、碳汇交易、水权交易市场化程度不高，影响了上游地区生态保护工作的积极性。

而在一些经济欠发达地区，开放程度不高、人才流动不畅、资金支持不足等问题尤为突出，白英认为交通、人才、资金等关键要素的缺乏严重制约了绿色转型和长远发展等。

多管齐下推进节能改造

“创新是推动绿色发展的主要动力。”白英说，在推进工业节能与绿色发展过程中，要根据地区行业的具体情况细化和创新应用场景。

在技术改进方面，《通知》指出，要重点支持高耗能行业应用高效节能技术工艺，推广高效节能锅炉、电机系统等通用设备，实施系统节能改造。促进产城融合，推动利用低品位工业余热向城镇居民供热。支持推广高效节水技术和装备，实施水效提升改造。支持工业企业实施传统能源改造，推动能源消费结构绿色低碳转型，鼓励开发利用可再生能源。支持建设重点用能企业能源管控中心，提升能源管理信息化水平，加快绿色数据中心建设。

除了加大对于高耗能企业的工业能效提升、清洁生产改造、绿色制造体系建设等内容，绿色金融对于工业节能发展的支持也是《通知》的一大亮点。

《通知》明确指出，引导金融机构加大对节能减排、重点污染防治工程及合同能源管理服务的信贷支持力度，从严控制对高耗能、高污染和资源消耗型企业和项目的信贷投放，加大对可再生能源利用的金融支持；加快发展绿色金融体系，引导金融机构加强对企业投资项目的绿色金融服务，探索开展环境污染责任保险等绿色保险服务等。

国家开发银行行长郑之杰表示，国家开发银行围绕生态环境保护、绿色城乡建设、工业绿色转型等重点领域，持续加大对大气、水、土壤环境污染防治的支持力度。发放超过2600亿元贷款助力长江经济带的污染治理、环境保护修复、交通互联互通和新旧动能转换等领域发展。2019年，还将大力支持环保节能减排、长江大保护、京津冀空气质量改善和海岸线保护等领域的发展。

但白英也表示，《通知》强调了金融、政策投入在工业节能与绿色发展中的关键作用，政府还需要拟定绿色金融发展路径，为参与的各方提供利益分配机制。

政策在企业落地至关重要

从《通知》中不难看出下一步重点支持领域不仅包括工业能效提升、清洁生产改造、资源综合利用及绿色制造体系建设，还细化和扩展了下一步重点金融支持政策，包括但不限于在项目审批、专项奖励、税收优惠等方面给予支持。白英说：“这必将对绿色投资所青睐的五大产业和有关企业，即环保、节能、绿色交通、清洁能源和绿色建筑的发展产生重大影响。”

在钢铁等行业实施超低排放改造、绿色制造体系都是《通知》要求发挥绿色金融手段对工业节能与绿色发展支撑作用的重点领域。

作为江苏省首家实现超低排放的钢铁企业，中天钢铁集团董事局副主席高一平说，集团投资约5亿元，率先实施超低排放升级改造工程，还累计投入超过120亿元，实施了110项重点节能减排、循环经济工程。而企业能得到绿色金融的支持，必然对企业缓解资金压力，促进发展起到巨大作用。

工信部节能与综合利用司提供的数据显示，2016年以来，工信部陆续向国家开发银行等金融企业推荐454个工业绿色信贷项目，陆续发布了三批绿色制造名单，包括800家绿色工厂、726种绿色产品、79家绿色园区和40家绿色供应链的示范企业。

“当然，企业作为经济活动的重要主体，尤其是工业企业，生产经营活动消耗资源和能源、污染环境等，是几乎所有环境问题产生的始作俑者和主要责任者。因此，在企业层面落实节能减排、降耗增效、转型升级等工作，对于我国推进工业节能与绿色发展的进程至关重要。”不过，白英也强调，只有切实逐项解决上述工业节能与绿色发展所面临的各项挑战，才能实现《通知》所瞄准的初衷。

(责编：李楠桦、杨曦)