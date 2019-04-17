调查：港人日用各类纸巾近176吨 相当于12辆巴士重量

中新网4月16日电 据香港《星岛日报》报道，近日，环保团体世界绿色组织调查发现，港人平均每日消耗约6500万张纸巾、3000万张擦手纸及1000万张湿纸巾，共计重约176吨，相当于12辆巴士的重量。而废纸的弃置量，由2014年起也不断上升。
世界绿色组织2018年8月委托市场调查公司，以问卷形式在全港街头访问500名市民，发现只有不足1%的市民完全不会在外出用膳时使用纸巾，近58%的受访者每日使用2至4张纸巾，也有14%市民每日用8张或以上纸巾，而即使在家用餐，用多于8张的人也超过13%。
按此数字推算，全港每日使用6500万张纸巾，尚未计算因擦汗或擦脸等其他原因的使用量，已相等于4.4辆巴士的重量。
调查也访问市民使用擦手纸及湿纸巾的情况，发现港人每日分别使用近2900万张擦手纸及980多万张湿纸巾，共计近7.5辆巴士的重量。
世界绿色组织也发现，只有不足1/3的市民不知擦手纸不能回收，反映市民对有关问题认知不足。
该组织表示，虽然商界担心因不供应纸巾而被投诉，但这次的调查中，有76%的受访者表明，接受餐厅堂食时不提供餐巾纸。
为推动市民及企业减少用纸，世界绿色组织将于7月15日推出“惜纸一天”活动，希望可通过减少使用以上产品，减排244吨温室气体，等同10000棵树一年的碳中和量。
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