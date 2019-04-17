1-3月累计全国一般公共预算收入53656亿元 同比增长6.2%

人民网北京4月17日电 财政部发布2019年一季度财政收支情况，数据显示，1-3月累计，全国一般公共预算收入53656亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算收入25338亿元，同比增长5.4%；地方一般公共预算本级收入28318亿元，同比增长6.8%。全国一般公共预算收入中的税收收入46706亿元，同比增长5.4%；非税收入6950亿元，同比增长11.8%。
从一般公共预算收入情况看，1-3月累计，全国一般公共预算收入53656亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算收入25338亿元，同比增长5.4%；地方一般公共预算本级收入28318亿元，同比增长6.8%。全国一般公共预算收入中的税收收入46706亿元，同比增长5.4%；非税收入6950亿元，同比增长11.8%。
主要收入项目情况如下：
1.国内增值税19601亿元，同比增长10.7%。
2.国内消费税5199亿元，同比增长29.3%。
3.企业所得税9888亿元，同比增长15.8%。
4.个人所得税3239亿元，同比下降29.7%。
5.进口货物增值税、消费税4458亿元，同比增长2.9%；关税694亿元，同比下降6.8%。
6.出口退税5062亿元，同比增长32%。
7.城市维护建设税1444亿元，同比增长4.8%。
8.车辆购置税945亿元，同比下降3.1%。
9.印花税732亿元，同比下降4.8%。其中，证券交易印花税397亿元，同比下降4.2%。
10.资源税494亿元，同比增长21.8%。
11.土地和房地产相关税收中，契税1514亿元，同比增长6.8%；土地增值税1667亿元，同比增长14.7%；房产税643亿元，同比增长1.6%；耕地占用税388亿元，同比增长4.9%；城镇土地使用税541亿元，同比下降9.9%。
12.环境保护税58亿元（去年同期无此收入）。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计264亿元，同比增长17.7%。
从一般公共预算支出情况看，1-3月累计，全国一般公共预算支出58629亿元，同比增长15%。其中，中央一般公共预算本级支出6919亿元，同比增长14.6%；地方一般公共预算支出51710亿元，同比增长15%。
主要支出科目情况如下：
1.教育支出8522亿元，同比增长14%。
2.科学技术支出1763亿元，同比增长26.5%。
3.文化旅游体育与传媒支出716亿元，同比增长6.9%。
4.社会保障和就业支出9903亿元，同比增长7.6%。
5.卫生健康支出4750亿元，同比增长9%。
6.节能环保支出1310亿元，同比增长30.6%。
7.城乡社区支出6247亿元，同比增长22.8%。
8.农林水支出4180亿元，同比增长14.6%。
9.交通运输支出3820亿元，同比增长47.4%。
10.债务付息支出1497亿元，同比增长8.5%。
从全国政府性基金预算收支情况看，1-3月累计，全国政府性基金预算收入14300亿元，同比下降6.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1003亿元，同比增长6.1%；地方政府性基金预算本级收入13297亿元，同比下降7.1%，其中国有土地使用权出让收入下降9.5%。
1-3月累计，全国政府性基金预算支出18881亿元，同比增长55.9%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出293亿元，同比增长89%；地方政府性基金预算相关支出18588亿元，同比增长55.5%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出增长45.2%。
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