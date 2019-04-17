中小微企业融资“迎来春天” 银联商务探索普惠金融新模式

4月16日，沈阳市中小微企业信用信息应用服务平台项目签约仪式在中国人民银行沈阳分行营业管理部（下简称“人行沈阳分行营管部”）成功举办。人行沈阳分行营管部与银联商务股份有限公司（下简称“银联商务”）基于各自优势，以沈阳市“中小微企业信用信息应用服务平台”为依托，正式签署加快推进沈阳市中小微企业普惠金融服务发展战略协议。
本项目是人民银行分支机构与银联商务在中小微企业普惠金融服务方面的首次创新合作。一直以来，小微企业信贷环节中存在的成本高、风险大、效率低等问题，直接影响着金融机构服务小微企业的内生动力和可持续性。银联商务作为行业领先的支付机构，全国服务商户超过800万家，在小微企业普惠金融领域深耕超过6年，截至2019年3月底，各家金融机构已通过“天天富”普惠金融服务平台向150多万小微商户和个人用户提供了融资贷款服务，使众多中小微商户成为“普惠金融”的实际受益者。银联商务“银杏大数据服务平台”，借助大数据和人工智能技术，在贷前、贷中、贷后等各环节提供了独具特色的大数据解决方案，帮助上百家金融机构有效控制风险的同时，使得更多的中小微企业能够享受到普惠金融服务，为打造安全健康的金融生态环境增砖添瓦。
“沈阳市中小微企业信用信息应用服务平台”是人行沈阳分行营管部携手沈阳市发展与改革委员会、银联商务等各方共同搭建的中小微企业服务平台，主要依托大数据技术探索有效途径，解决民营和小微企业融资难、融资贵的问题。
本次项目人行沈阳分行营管部将与银联商务在发展普惠金融、实现信用信息共建共享以及信息主体权益保护等方面展开全面合作。银联商务将通过银杏大数据风控服务与沈阳市“中小微企业信用信息应用服务平台”实现信息互联互通，利用人工智能等先进科技能力，以公益性的普惠金融服务平台，开放型的中小微企业融资创新服务模式，引导金融机构信贷合理投放、深层次挖掘中小微企业金融需求、提升普惠金融服务的“精准+有效”，推动金融改革创新和信用体系建设深度融合，互促共进。
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