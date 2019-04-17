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统计局：一季度全国工业产能利用率为75.9%

2019年04月17日10:15  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年一季度，全国工业产能利用率为75.9%，比上年同期下降0.6个百分点。

分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为73.1%，与上年同期持平；制造业产能利用率为76.3%，比上年同期下降0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.6%，比上年同期下降1.1个百分点。

分主要行业看，一季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为68.2%，食品制造业为73.8%，纺织业为77.7%，化学原料和化学制品制造业为73.6%，非金属矿物制品业为67.4%，黑色金属冶炼和压延加工业为79.2%，有色金属冶炼和压延加工业为78.8%，通用设备制造业为78.8%，专用设备制造业为78.4%，汽车制造业为78.3%，电气机械和器材制造业为80.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业为78.0%。

2019年一季度工业产能利用率

行业

一季度

产能利用率（%）

比上年同期增减

（百分点）

工业

75.9

-0.6

其中：采矿业

73.1

0.0

制造业

76.3

-0.7

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71.6

-1.1

其中：煤炭开采和洗选业

68.2

-3.0

石油和天然气开采业

91.3

5.7

食品制造业

73.8

-2.3

纺织业

77.7

-3.0

化学原料和化学制品制造业

73.6

-2.3

医药制造业

77.4

-2.2

化学纤维制造业

83.2

1.7

非金属矿物制品业

67.4

-2.4

黑色金属冶炼和压延加工业

79.2

2.3

有色金属冶炼和压延加工业

78.8

-1.0

通用设备制造业

78.8

-1.2

专用设备制造业

78.4

-1.3

汽车制造业

78.3

-2.4

电气机械和器材制造业

80.2

1.7

计算机、通信和其他电子设备制造业

78.0

0.4

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
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