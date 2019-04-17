统计局：一季度全国工业产能利用率为75.9%

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年一季度，全国工业产能利用率为75.9%，比上年同期下降0.6个百分点。

分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为73.1%，与上年同期持平；制造业产能利用率为76.3%，比上年同期下降0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.6%，比上年同期下降1.1个百分点。

分主要行业看，一季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为68.2%，食品制造业为73.8%，纺织业为77.7%，化学原料和化学制品制造业为73.6%，非金属矿物制品业为67.4%，黑色金属冶炼和压延加工业为79.2%，有色金属冶炼和压延加工业为78.8%，通用设备制造业为78.8%，专用设备制造业为78.4%，汽车制造业为78.3%，电气机械和器材制造业为80.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业为78.0%。

2019年一季度工业产能利用率

行业 一季度 产能利用率（%） 比上年同期增减 （百分点） 工业 75.9 -0.6 其中：采矿业 73.1 0.0 制造业 76.3 -0.7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.6 -1.1 其中：煤炭开采和洗选业 68.2 -3.0 石油和天然气开采业 91.3 5.7 食品制造业 73.8 -2.3 纺织业 77.7 -3.0 化学原料和化学制品制造业 73.6 -2.3 医药制造业 77.4 -2.2 化学纤维制造业 83.2 1.7 非金属矿物制品业 67.4 -2.4 黑色金属冶炼和压延加工业 79.2 2.3 有色金属冶炼和压延加工业 78.8 -1.0 通用设备制造业 78.8 -1.2 专用设备制造业 78.4 -1.3 汽车制造业 78.3 -2.4 电气机械和器材制造业 80.2 1.7 计算机、通信和其他电子设备制造业 78.0 0.4

(责编：杨曦、仝宗莉)