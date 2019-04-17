统计局：一季度全国工业产能利用率为75.9%

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年一季度，全国工业产能利用率为75.9%，比上年同期下降0.6个百分点。
分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为73.1%，与上年同期持平；制造业产能利用率为76.3%，比上年同期下降0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.6%，比上年同期下降1.1个百分点。
分主要行业看，一季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为68.2%，食品制造业为73.8%，纺织业为77.7%，化学原料和化学制品制造业为73.6%，非金属矿物制品业为67.4%，黑色金属冶炼和压延加工业为79.2%，有色金属冶炼和压延加工业为78.8%，通用设备制造业为78.8%，专用设备制造业为78.4%，汽车制造业为78.3%，电气机械和器材制造业为80.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业为78.0%。
2019年一季度工业产能利用率
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行业
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一季度
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产能利用率（%）
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比上年同期增减
（百分点）
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工业
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75.9
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-0.6
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其中：采矿业
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73.1
|
0.0
|
制造业
|
76.3
|
-0.7
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
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71.6
|
-1.1
|
其中：煤炭开采和洗选业
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68.2
|
-3.0
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石油和天然气开采业
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91.3
|
5.7
|
食品制造业
|
73.8
|
-2.3
|
纺织业
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77.7
|
-3.0
|
化学原料和化学制品制造业
|
73.6
|
-2.3
|
医药制造业
|
77.4
|
-2.2
|
化学纤维制造业
|
83.2
|
1.7
|
非金属矿物制品业
|
67.4
|
-2.4
|
黑色金属冶炼和压延加工业
|
79.2
|
2.3
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
78.8
|
-1.0
|
通用设备制造业
|
78.8
|
-1.2
|
专用设备制造业
|
78.4
|
-1.3
|
汽车制造业
|
78.3
|
-2.4
|
电气机械和器材制造业
|
80.2
|
1.7
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
78.0
|
0.4
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