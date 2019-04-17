统计局公布2019年3月份能源生产情况

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，3月份，规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产加快，油气进口增长，电力供给结构继续优化。

原煤生产加快，进口下降，煤炭价格小幅上涨

3月份，生产原煤3.0亿吨，同比增长2.7%，1—2月份同比下降1.5%，增速由负转正；日均产量962万吨，比1—2月份日均增加91万吨。1季度，生产原煤8.1亿吨，同比增长0.4%，比去年同期回落3.5个百分点。

3月份进口煤炭2348万吨，同比下降12.1%，连续两个月降幅达两位数。1季度煤炭进口量同比下降1.8%。

煤炭价格小幅上涨。与3月初相比，4月初秦皇岛5500大卡煤炭综合交易价格为每吨592元，上涨21元；5000大卡煤炭每吨516元，上涨2元；4500大卡煤炭每吨461元，上涨4元。

原油生产加快，进口略有增加，价格震荡上行

3月份，生产原油1654万吨，同比增长2.1%，增速比1—2月份加快1.6个百分点；日均产量53.4万吨，比1—2月份日均增加1.4万吨。1季度，生产原油4735万吨，同比增长0.6%，去年同期下降2.0%，增速由负转正。

原油进口略有增加。3月份，进口原油3934万吨，同比增长0.4%。1季度，原油进口量同比增长8.2%。

国际原油价格震荡上行。3月29日，布伦特原油现货离岸价格为67.93美元/桶，比2月28日每桶上涨2.9美元。

原油加工增速有所放缓

3月份，原油加工量同比增长3.2%，增速比1—2月份回落2.9个百分点；日均加工171.1万吨，比1—2月份日均减少2.6万吨。1季度，原油加工量15537万吨，同比增长4.4%，比去年同期回落3.1个百分点。

天然气生产和进口快速增长

3月份，生产天然气151亿立方米，同比增长9.8%，增速比1—2月份加快0.6个百分点；日均产量4.9亿立方米，与1—2月份持平。1季度，生产天然气440亿立方米，同比增长9.4%，比去年同期加快6.1个百分点。

3月份，进口天然气694万吨，同比增长16.4%。1季度，天然气进口量同比增长17.8%。

电力生产加快

3月份，发电5697.9亿千瓦时，日均发电183.8亿千瓦时，同比增长5.4%，增速比1—2月份加快2.5个百分点。1季度，发电16747.4亿千瓦时，同比增长4.2%，增速比去年同期回落3.8个百分点。

分品种看，水电、核电、风电和太阳能发电等一次电力生产增速加快，火电略有放缓。3月份，得益于南方部分地区来水较好，水电大增，同比增长22.0%，为2016年3月以来最高增速；核电因新机组陆续投入运行，增长31.7%，增速比1—2月份加快8.7个百分点；风电由下降0.6%转为增长8.2%；太阳能发电增长12.9%，加快9.1个百分点；火电增长1.0%，回落0.7个百分点。

1季度，电力供给结构继续优化，清洁能源发电量占全部发电的比重比去年同期提高1.5个百分点。

(责编：杨曦、仝宗莉)