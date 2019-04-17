统计局：一季度房地产开发投资同比增长11.8% 增速加快

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年1-3月份，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。
其中，住宅投资17256亿元，增长17.3%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.5%。
1-3月份，东部地区房地产开发投资13540亿元，同比增长10.3%，增速比1-2月份回落0.6个百分点；中部地区投资4816亿元，增长8.4%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资4901亿元，增长18.9%，增速提高2.1个百分点；东北地区投资547亿元，增长21.8%，增速提高10.9个百分点。
1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积699444万平方米，同比增长8.2%，增速比1-2月份提高1.4个百分点。其中，住宅施工面积484560万平方米，增长9.7%。房屋新开工面积38728万平方米，增长11.9%，增速提高5.9个百分点。其中，住宅新开工面积28467万平方米，增长11.5%。房屋竣工面积18474万平方米，下降10.8%，降幅收窄1.1个百分点。其中，住宅竣工面积13043万平方米，下降8.1%。
1-3月份，房地产开发企业土地购置面积2543万平方米，同比下降33.1%，降幅比1-2月份收窄1个百分点；土地成交价款1194亿元，下降27.0%，降幅扩大13.9个百分点。
商品房销售和待售情况
1-3月份，商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点。其中，住宅销售面积下降0.6%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降6.9%。商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速提高2.8个百分点。其中，住宅销售额增长7.5%，办公楼销售额下降13.0%，商业营业用房销售额下降2.6%。
1-3月份，东部地区商品房销售面积11636万平方米，同比下降6.8%，降幅比1-2月份收窄2.9个百分点；销售额14280亿元，增长1.1%，1-2月份为下降1.2%。中部地区商品房销售面积8496万平方米，增长2.8%，1-2月份为下降0.6%；销售额5897亿元，增长10.9%，增速提高4.3个百分点。西部地区商品房销售面积8736万平方米，增长4.3%，增速提高2.1个百分点；销售额6093亿元，增长12.2%，增速提高2个百分点。东北地区商品房销售面积960万平方米，增长0.3%，1-2月份为下降4.8个百分点；销售额768亿元，增长6.3%，1-2月份为下降2.4%。
3月末，商品房待售面积51646万平方米，比2月末减少605万平方米。其中，住宅待售面积减少531万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积增加21万平方米。
房地产开发企业到位资金情况
1-3月份，房地产开发企业到位资金38948亿元，同比增长5.9%，增速比1-2月份提高3.8个百分点。其中，国内贷款7134亿元，增长2.5%；利用外资33亿元，增长1.1倍；自筹资金11795亿元，增长3.0%；定金及预收款12303亿元，增长10.5%；个人按揭贷款5645亿元，增长9.4%。
房地产开发景气指数
3月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.78，比2月份提高0.21点。
表1 2019年1-3月份全国房地产开发和销售情况
|
指标
|
绝对量
|
同比增长（%）
|
房地产开发投资（亿元）
|
23803
|
11.8
|
其中：住宅
|
17256
|
17.3
|
办公楼
|
1162
|
-2.6
|
商业营业用房
|
2472
|
-9.9
|
房屋施工面积（万平方米）
|
699444
|
8.2
|
其中：住宅
|
484560
|
9.7
|
办公楼
|
31278
|
1.4
|
商业营业用房
|
84969
|
-1.8
|
房屋新开工面积（万平方米）
|
38728
|
11.9
|
其中：住宅
|
28467
|
11.5
|
办公楼
|
1302
|
17.8
|
商业营业用房
|
3361
|
-2.3
|
房屋竣工面积（万平方米）
|
18474
|
-10.8
|
其中：住宅
|
13043
|
-8.1
|
办公楼
|
651
|
-30.8
|
商业营业用房
|
2271
|
-15.1
|
土地购置面积（万平方米）
|
2543
|
-33.1
|
土地成交价款（亿元）
|
1194
|
-27.0
|
商品房销售面积（万平方米）
|
29829
|
-0.9
|
其中：住宅
|
25954
|
-0.6
|
办公楼
|
671
|
-11.1
|
商业营业用房
|
1881
|
-6.9
|
商品房销售额（亿元）
|
27039
|
5.6
|
其中：住宅
|
23239
|
7.5
|
办公楼
|
960
|
-13.0
|
商业营业用房
|
2151
|
-2.6
|
商品房待售面积（万平方米）
|
51646
|
-9.9
|
其中：住宅
|
24678
|
-15.4
|
办公楼
|
3650
|
0.4
|
商业营业用房
|
13421
|
-8.3
|
房地产开发企业到位资金（亿元）
|
38948
|
5.9
|
其中：国内贷款
|
7134
|
2.5
|
利用外资
|
33
|
108.3
|
自筹资金
|
11795
|
3.0
|
定金及预收款
|
12303
|
10.5
|
个人按揭贷款
|
5645
|
9.4
表2 2019年1-3月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
|
地 区
|
投资额
|
|
同比增长
|
|
住 宅
|
住 宅
|
全国总计
|
23803
|
17256
|
11.8
|
17.3
|
东部地区
|
13540
|
9669
|
10.3
|
14.2
|
中部地区
|
4816
|
3677
|
8.4
|
14.9
|
西部地区
|
4901
|
3496
|
18.9
|
28.3
|
东北地区
|
547
|
414
|
21.8
|
33.5
表3 2019年1-3月份东中西部和东北地区房地产销售情况
|
地 区
|
商品房销售面积
|
商品房销售额
|
绝对数
|
同比增长
|
绝对数
|
同比增长
|
全国总计
|
29829
|
-0.9
|
27039
|
5.6
|
东部地区
|
11636
|
-6.8
|
14280
|
1.1
|
中部地区
|
8496
|
2.8
|
5897
|
10.9
|
西部地区
|
8736
|
4.3
|
6093
|
12.2
|
东北地区
|
960
|
0.3
|
768
|
6.3
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