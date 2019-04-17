统计局：一季度房地产开发投资同比增长11.8% 增速加快

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年1-3月份，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。

其中，住宅投资17256亿元，增长17.3%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.5%。

1-3月份，东部地区房地产开发投资13540亿元，同比增长10.3%，增速比1-2月份回落0.6个百分点；中部地区投资4816亿元，增长8.4%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资4901亿元，增长18.9%，增速提高2.1个百分点；东北地区投资547亿元，增长21.8%，增速提高10.9个百分点。

1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积699444万平方米，同比增长8.2%，增速比1-2月份提高1.4个百分点。其中，住宅施工面积484560万平方米，增长9.7%。房屋新开工面积38728万平方米，增长11.9%，增速提高5.9个百分点。其中，住宅新开工面积28467万平方米，增长11.5%。房屋竣工面积18474万平方米，下降10.8%，降幅收窄1.1个百分点。其中，住宅竣工面积13043万平方米，下降8.1%。

1-3月份，房地产开发企业土地购置面积2543万平方米，同比下降33.1%，降幅比1-2月份收窄1个百分点；土地成交价款1194亿元，下降27.0%，降幅扩大13.9个百分点。

商品房销售和待售情况

1-3月份，商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点。其中，住宅销售面积下降0.6%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降6.9%。商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速提高2.8个百分点。其中，住宅销售额增长7.5%，办公楼销售额下降13.0%，商业营业用房销售额下降2.6%。

1-3月份，东部地区商品房销售面积11636万平方米，同比下降6.8%，降幅比1-2月份收窄2.9个百分点；销售额14280亿元，增长1.1%，1-2月份为下降1.2%。中部地区商品房销售面积8496万平方米，增长2.8%，1-2月份为下降0.6%；销售额5897亿元，增长10.9%，增速提高4.3个百分点。西部地区商品房销售面积8736万平方米，增长4.3%，增速提高2.1个百分点；销售额6093亿元，增长12.2%，增速提高2个百分点。东北地区商品房销售面积960万平方米，增长0.3%，1-2月份为下降4.8个百分点；销售额768亿元，增长6.3%，1-2月份为下降2.4%。

3月末，商品房待售面积51646万平方米，比2月末减少605万平方米。其中，住宅待售面积减少531万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积增加21万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1-3月份，房地产开发企业到位资金38948亿元，同比增长5.9%，增速比1-2月份提高3.8个百分点。其中，国内贷款7134亿元，增长2.5%；利用外资33亿元，增长1.1倍；自筹资金11795亿元，增长3.0%；定金及预收款12303亿元，增长10.5%；个人按揭贷款5645亿元，增长9.4%。

房地产开发景气指数

3月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.78，比2月份提高0.21点。

表1 2019年1-3月份全国房地产开发和销售情况

指标 绝对量 同比增长（%） 房地产开发投资（亿元） 23803 11.8 其中：住宅 17256 17.3 办公楼 1162 -2.6 商业营业用房 2472 -9.9 房屋施工面积（万平方米） 699444 8.2 其中：住宅 484560 9.7 办公楼 31278 1.4 商业营业用房 84969 -1.8 房屋新开工面积（万平方米） 38728 11.9 其中：住宅 28467 11.5 办公楼 1302 17.8 商业营业用房 3361 -2.3 房屋竣工面积（万平方米） 18474 -10.8 其中：住宅 13043 -8.1 办公楼 651 -30.8 商业营业用房 2271 -15.1 土地购置面积（万平方米） 2543 -33.1 土地成交价款（亿元） 1194 -27.0 商品房销售面积（万平方米） 29829 -0.9 其中：住宅 25954 -0.6 办公楼 671 -11.1 商业营业用房 1881 -6.9 商品房销售额（亿元） 27039 5.6 其中：住宅 23239 7.5 办公楼 960 -13.0 商业营业用房 2151 -2.6 商品房待售面积（万平方米） 51646 -9.9 其中：住宅 24678 -15.4 办公楼 3650 0.4 商业营业用房 13421 -8.3 房地产开发企业到位资金（亿元） 38948 5.9 其中：国内贷款 7134 2.5 利用外资 33 108.3 自筹资金 11795 3.0 定金及预收款 12303 10.5 个人按揭贷款 5645 9.4

表2 2019年1-3月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地 区 投资额

（亿元） 同比增长

（%） 住 宅 住 宅 全国总计 23803 17256 11.8 17.3 东部地区 13540 9669 10.3 14.2 中部地区 4816 3677 8.4 14.9 西部地区 4901 3496 18.9 28.3 东北地区 547 414 21.8 33.5

表3 2019年1-3月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地 区 商品房销售面积 商品房销售额 绝对数

（万平方米） 同比增长

（%） 绝对数

（亿元） 同比增长

（%） 全国总计 29829 -0.9 27039 5.6 东部地区 11636 -6.8 14280 1.1 中部地区 8496 2.8 5897 10.9 西部地区 8736 4.3 6093 12.2 东北地区 960 0.3 768 6.3

(责编：杨曦、仝宗莉)