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统计局：一季度房地产开发投资同比增长11.8% 增速加快

2019年04月17日10:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年1-3月份，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。

其中，住宅投资17256亿元，增长17.3%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.5%。

1-3月份，东部地区房地产开发投资13540亿元，同比增长10.3%，增速比1-2月份回落0.6个百分点；中部地区投资4816亿元，增长8.4%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资4901亿元，增长18.9%，增速提高2.1个百分点；东北地区投资547亿元，增长21.8%，增速提高10.9个百分点。

1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积699444万平方米，同比增长8.2%，增速比1-2月份提高1.4个百分点。其中，住宅施工面积484560万平方米，增长9.7%。房屋新开工面积38728万平方米，增长11.9%，增速提高5.9个百分点。其中，住宅新开工面积28467万平方米，增长11.5%。房屋竣工面积18474万平方米，下降10.8%，降幅收窄1.1个百分点。其中，住宅竣工面积13043万平方米，下降8.1%。

1-3月份，房地产开发企业土地购置面积2543万平方米，同比下降33.1%，降幅比1-2月份收窄1个百分点；土地成交价款1194亿元，下降27.0%，降幅扩大13.9个百分点。

商品房销售和待售情况

1-3月份，商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点。其中，住宅销售面积下降0.6%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降6.9%。商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速提高2.8个百分点。其中，住宅销售额增长7.5%，办公楼销售额下降13.0%，商业营业用房销售额下降2.6%。

1-3月份，东部地区商品房销售面积11636万平方米，同比下降6.8%，降幅比1-2月份收窄2.9个百分点；销售额14280亿元，增长1.1%，1-2月份为下降1.2%。中部地区商品房销售面积8496万平方米，增长2.8%，1-2月份为下降0.6%；销售额5897亿元，增长10.9%，增速提高4.3个百分点。西部地区商品房销售面积8736万平方米，增长4.3%，增速提高2.1个百分点；销售额6093亿元，增长12.2%，增速提高2个百分点。东北地区商品房销售面积960万平方米，增长0.3%，1-2月份为下降4.8个百分点；销售额768亿元，增长6.3%，1-2月份为下降2.4%。

3月末，商品房待售面积51646万平方米，比2月末减少605万平方米。其中，住宅待售面积减少531万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积增加21万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1-3月份，房地产开发企业到位资金38948亿元，同比增长5.9%，增速比1-2月份提高3.8个百分点。其中，国内贷款7134亿元，增长2.5%；利用外资33亿元，增长1.1倍；自筹资金11795亿元，增长3.0%；定金及预收款12303亿元，增长10.5%；个人按揭贷款5645亿元，增长9.4%。

房地产开发景气指数

3月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.78，比2月份提高0.21点。

1　20191-3月份全国房地产开发和销售情况

指标

绝对量

同比增长（%）

房地产开发投资（亿元）

23803

11.8

其中：住宅

17256

17.3

办公楼

1162

-2.6

商业营业用房

2472

-9.9

房屋施工面积（万平方米）

699444

8.2

其中：住宅

484560

9.7

办公楼

31278

1.4

商业营业用房

84969

-1.8

房屋新开工面积（万平方米）

38728

11.9

其中：住宅

28467

11.5

办公楼

1302

17.8

商业营业用房

3361

-2.3

房屋竣工面积（万平方米）

18474

-10.8

其中：住宅

13043

-8.1

办公楼

651

-30.8

商业营业用房

2271

-15.1

土地购置面积（万平方米）

2543

-33.1

土地成交价款（亿元）

1194

-27.0

商品房销售面积（万平方米）

29829

-0.9

其中：住宅

25954

-0.6

办公楼

671

-11.1

商业营业用房

1881

-6.9

商品房销售额（亿元）

27039

5.6

其中：住宅

23239

7.5

办公楼

960

-13.0

商业营业用房

2151

-2.6

商品房待售面积（万平方米）

51646

-9.9

其中：住宅

24678

-15.4

办公楼

3650

0.4

商业营业用房

13421

-8.3

房地产开发企业到位资金（亿元）

38948

5.9

其中：国内贷款

7134

2.5

利用外资

33

108.3

自筹资金

11795

3.0

定金及预收款

12303

10.5

个人按揭贷款

5645

9.4

2　20191-3月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地  区

投资额
（亿元）

 

同比增长
（%）

 

住 宅

住 宅

全国总计

23803

17256

11.8

17.3

东部地区

13540

9669

10.3

14.2

中部地区

4816

3677

8.4

14.9

西部地区

4901

3496

18.9

28.3

东北地区

547

414

21.8

33.5

3　20191-3月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地 区

商品房销售面积

商品房销售额

绝对数
（万平方米）

同比增长
（%）

绝对数
（亿元）

同比增长
（%）

全国总计

29829

-0.9

27039

5.6

东部地区

11636

-6.8

14280

1.1

中部地区

8496

2.8

5897

10.9

西部地区

8736

4.3

6093

12.2

东北地区

960

0.3

768

6.3

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
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