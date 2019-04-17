统计局：一季度全国固定资产投资同比增长6.3%

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。其中，民间固定资产投资61492亿元，同比增长6.4%，增速比1-2月份回落1.1个百分点。
分产业看，第一产业投资2408亿元，同比增长3%，增速比1-2月份回落0.7个百分点；第二产业投资33224亿元，增长4.2%，增速回落1.3个百分点；第三产业投资66240亿元，增长7.5%，增速提高1个百分点。
第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-2月份回落1.4个百分点；其中，采矿业投资增长14.8%，增速回落26.6个百分点；制造业投资增长4.6%，增速回落1.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.7%，1-2月份为下降1.4%。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%，增速比1-2月份提高0.1个百分点。其中，水利管理业投资下降5.5%，降幅扩大3.7个百分点；公共设施管理业投资下降0.6%，降幅收窄2.3个百分点；道路运输业投资增长10.5%，增速回落2.5个百分点；铁路运输业投资增长11%，增速回落11.5个百分点。
分地区看，东部地区投资同比增长4.3%，增速比1-2月份提高1个百分点；中部地区投资增长9.6%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资增长7.8%，增速提高0.2个百分点；东北地区投资增长2.9%，增速回落2.8个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.4%，增速与1-2月份持平；港澳台商投资增长2.8%，增速提高2.8个百分点；外商投资增长8.7%，增速提高5.3个百分点。
2019年1-3月份固定资产投资（不含农户）主要数据
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指 标
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2019年1-3月份
同比增长（%）
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固定资产投资（不含农户）
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6.3
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其中：国有控股
|
6.7
|
其中：民间投资
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6.4
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按构成分
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建筑安装工程
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5.6
|
设备工器具购置
|
-0.8
|
其他费用
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16.1
|
分产业
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第一产业
|
3.0
|
第二产业
|
4.2
|
第三产业
|
7.5
|
分行业
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农林牧渔业
|
2.8
|
采矿业
|
14.8
|
制造业
|
4.6
|
其中：农副食品加工业
|
-6.7
|
食品制造业
|
4.4
|
纺织业
|
9.0
|
化学原料和化学制品制造业
|
11.3
|
医药制造业
|
9.7
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
-17.1
|
金属制品业
|
2.7
|
通用设备制造业
|
6.8
|
专用设备制造业
|
9.3
|
汽车制造业
|
-1.0
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
-8.7
|
电气机械和器材制造业
|
-3.1
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
5.5
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
0.7
|
交通运输、仓储和邮政业
|
6.5
|
其中：铁路运输业
|
11.0
|
道路运输业
|
10.5
|
水利、环境和公共设施管理业
|
1.0
|
其中：水利管理业
|
-5.5
|
公共设施管理业
|
-0.6
|
教育
|
14.7
|
卫生和社会工作
|
3.4
|
文化、体育和娱乐业
|
22.7
|
分注册类型
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|
其中：内资企业
|
6.4
|
港澳台商投资企业
|
2.8
|
外商投资企业
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8.7
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注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。
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