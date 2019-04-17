统计局：一季度全国固定资产投资同比增长6.3%

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。其中，民间固定资产投资61492亿元，同比增长6.4%，增速比1-2月份回落1.1个百分点。

分产业看，第一产业投资2408亿元，同比增长3%，增速比1-2月份回落0.7个百分点；第二产业投资33224亿元，增长4.2%，增速回落1.3个百分点；第三产业投资66240亿元，增长7.5%，增速提高1个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-2月份回落1.4个百分点；其中，采矿业投资增长14.8%，增速回落26.6个百分点；制造业投资增长4.6%，增速回落1.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.7%，1-2月份为下降1.4%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%，增速比1-2月份提高0.1个百分点。其中，水利管理业投资下降5.5%，降幅扩大3.7个百分点；公共设施管理业投资下降0.6%，降幅收窄2.3个百分点；道路运输业投资增长10.5%，增速回落2.5个百分点；铁路运输业投资增长11%，增速回落11.5个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长4.3%，增速比1-2月份提高1个百分点；中部地区投资增长9.6%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资增长7.8%，增速提高0.2个百分点；东北地区投资增长2.9%，增速回落2.8个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.4%，增速与1-2月份持平；港澳台商投资增长2.8%，增速提高2.8个百分点；外商投资增长8.7%，增速提高5.3个百分点。

2019年1-3月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标 2019年1-3月份 同比增长（%） 固定资产投资（不含农户） 6.3 其中：国有控股 6.7 其中：民间投资 6.4 按构成分 建筑安装工程 5.6 设备工器具购置 -0.8 其他费用 16.1 分产业 第一产业 3.0 第二产业 4.2 第三产业 7.5 分行业 农林牧渔业 2.8 采矿业 14.8 制造业 4.6 其中：农副食品加工业 -6.7 食品制造业 4.4 纺织业 9.0 化学原料和化学制品制造业 11.3 医药制造业 9.7 有色金属冶炼和压延加工业 -17.1 金属制品业 2.7 通用设备制造业 6.8 专用设备制造业 9.3 汽车制造业 -1.0 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -8.7 电气机械和器材制造业 -3.1 计算机、通信和其他电子设备制造业 5.5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7 交通运输、仓储和邮政业 6.5 其中：铁路运输业 11.0 道路运输业 10.5 水利、环境和公共设施管理业 1.0 其中：水利管理业 -5.5 公共设施管理业 -0.6 教育 14.7 卫生和社会工作 3.4 文化、体育和娱乐业 22.7 分注册类型 其中：内资企业 6.4 港澳台商投资企业 2.8 外商投资企业 8.7 注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

(责编：杨曦、仝宗莉)