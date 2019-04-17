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统计局：一季度全国固定资产投资同比增长6.3%

2019年04月17日10:26  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月17日电 国家统计局今日公布数据显示，2019年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。其中，民间固定资产投资61492亿元，同比增长6.4%，增速比1-2月份回落1.1个百分点。

分产业看，第一产业投资2408亿元，同比增长3%，增速比1-2月份回落0.7个百分点；第二产业投资33224亿元，增长4.2%，增速回落1.3个百分点；第三产业投资66240亿元，增长7.5%，增速提高1个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-2月份回落1.4个百分点；其中，采矿业投资增长14.8%，增速回落26.6个百分点；制造业投资增长4.6%，增速回落1.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.7%，1-2月份为下降1.4%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%，增速比1-2月份提高0.1个百分点。其中，水利管理业投资下降5.5%，降幅扩大3.7个百分点；公共设施管理业投资下降0.6%，降幅收窄2.3个百分点；道路运输业投资增长10.5%，增速回落2.5个百分点；铁路运输业投资增长11%，增速回落11.5个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长4.3%，增速比1-2月份提高1个百分点；中部地区投资增长9.6%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资增长7.8%，增速提高0.2个百分点；东北地区投资增长2.9%，增速回落2.8个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.4%，增速与1-2月份持平；港澳台商投资增长2.8%，增速提高2.8个百分点；外商投资增长8.7%，增速提高5.3个百分点。

20191-3月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标

2019年1-3月份

同比增长（%）

固定资产投资（不含农户）

6.3

其中：国有控股

6.7

其中：民间投资

6.4

按构成分

 

建筑安装工程

5.6

设备工器具购置

-0.8

其他费用

16.1

分产业

 

第一产业

3.0

第二产业

4.2

第三产业

7.5

分行业

 

农林牧渔业

2.8

采矿业

14.8

制造业

4.6

其中：农副食品加工业

-6.7

食品制造业

4.4

纺织业

9.0

化学原料和化学制品制造业

11.3

医药制造业

9.7

有色金属冶炼和压延加工业

-17.1

金属制品业

2.7

通用设备制造业

6.8

专用设备制造业

9.3

汽车制造业

-1.0

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

-8.7

电气机械和器材制造业

-3.1

计算机、通信和其他电子设备制造业

5.5

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0.7

交通运输、仓储和邮政业

6.5

其中：铁路运输业

11.0

道路运输业

10.5

水利、环境和公共设施管理业

1.0

其中：水利管理业

-5.5

公共设施管理业

-0.6

教育

14.7

卫生和社会工作

3.4

文化、体育和娱乐业

22.7

分注册类型

 

其中：内资企业

6.4

港澳台商投资企业

2.8

外商投资企业

8.7

注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

 

(责编：杨曦、仝宗莉)
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