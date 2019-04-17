中国建设银行与农业农村部签署金融服务乡村振兴战略合作协议

4月16日，中国建设银行与农业农村部在京签署战略合作协议，共同推进金融服务乡村振兴。农业农村部部长韩长赋与中国建设银行董事长田国立出席签约仪式，中国建设银行副行长章更生与农业农村部副部长余欣荣代表双方签署协议书。

韩长赋强调，今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，做好“三农”工作，对确保经济持续健康发展和社会大局稳定具有特殊重要意义。农业农村部将坚决贯彻落实中央决策部署，紧紧围绕推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，集中力量补短板、强弱项，不断提升农业发展质量效益，加快农业农村现代化步伐。完成中央确定的“三农”领域的硬任务、全面推进乡村振兴，迫切需要金融机构等各方面加大支持力度。希望建设银行先行一步，发挥国有大行引领带动作用，加大对水电路气讯等乡村基础设施建设、高标准农田等农业生产性基础设施，以及农村改厕、污水治理、畜禽粪污处理等农村人居环境整治等方面的支持力度；充分发挥金融科技优势，探索构建新型农业经营主体信用评价体系，创新信用贷款产品；进一步加大对现代农业产业园区和农村双创园区的金融支持力度。农业农村部将在产业政策、信息共享、组织协调等方面，与建设银行开展多层次合作，给乡村振兴助力加油。

田国立指出，建设银行一直以来切实履行国有大行的责任和使命，认真贯彻中央关于做好“三农”金融服务的号召，助力农业供给侧改革。国家乡村振兴战略为广大乡村催生了大量的新业态新模式，为金融机构开辟出一片广阔的业务蓝海。在服务乡村振兴和脱贫攻坚的实践中，建设银行从城乡融合发展的角度，以金融科技为支撑，创新金融产品，跨界整合资源，搭建乡村服务平台，引入城乡服务场景，推进普惠金融，精准滴灌“三农”，走出了一条可持续、可推广的特色发展之路。建设银行运用“农业大数据+金融科技”创新金融产品，实现贷款全流程线上办理，大幅降低融资成本。以供应链融资为抓手，创新“民工惠”服务场景，实现农民工工资按月发放并及时精准到账，推动农民工向产业工人转变。下一步，建设银行将加强与农业农村部战略合作，借助双方在数据方面的共享和联通，发挥金融科技优势，推进农业农村大数据建设，探索构建新型信用评价体系，创设新产品新模式，依托建行大学开展教育培训，引导金融资源流向乡村，推进科技、金融与农业农村的融合,破解农业农村资金不够、资源流入乡村能力不足等问题，不断提升“三农”金融服务的效能。

根据合作协议，双方将围绕乡村振兴重点产业发展和重大项目实施、产业扶贫和金融扶贫融合发展、农业农村基础设施和公共服务设施建设、新型农业经营主体培育、农村金融产品和服务创新、农村信用体系建设等方面开展重点合作，共同推进乡村振兴战略深入实施。

农业农村部办公厅、计划财务司、乡村产业发展司、农村社会事业促进司以及建设银行公司业务部、普惠金融事业部、住房金融与个人信贷部、金融科技部主要负责人参加了签约仪式。

(责编：李楠桦、仝宗莉)