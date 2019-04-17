91万买宝马车身发抖送修 北京宝泽行4S店伪造车主签字遭投诉

西安奔驰女车主坐在汽车引擎盖上维权事件仍在持续发酵，也引发其他车主站出来爆料。北京一名车主称，花费91万元购买的宝马7系轿车还未悬挂正式号牌就出现了车身发抖现象，而4S店的工作人员未经同意就拆开机器检测遭到投诉，还存在在维修工单上伪造车主签字现象。对此，参与调解的北京市交通委丰台运输管理分局工作人员表示，将对该店的不当行为责令其限期整改。

车主 91万宝马车发抖 店方未经同意拆机器检测

市民崔先生向北青报爆料称，2018年12月28日在丰台区西三环南路上的北京宝泽行汽车销售服务有限公司宝马4S店，花费91万元（包括保险、车辆购置税等）购买了一辆2019款BMW740Li。

“朋友们听说我买了新车，都替我高兴，有的还要来家里参观一下。”崔先生说，全家人都希望有空开车出去兜兜风，可是，2019年1月15日上午10点左右，他和妻子在通州区八里桥附近的公路上正常行驶时发现，发动机出现严重抖动现象，车内多个按键失灵，车辆无法继续行驶，当时车辆行驶总里程不足1000公里，这发生在购车的第18天。“我将车在马路上靠边停车之后，就联系销售顾问，最后将车运到4S店内进行检测。”

崔先生说，他从中午12点将车拖到北京宝泽行宝马4S店后，一直在店内等待，到下午5点多时，工作人员没有检测出原因，要求等检测出来之后再和车主联系。“第二天中午我去车里拿个人物品，到车间后发现发动机被拆了，维修顾问杨先生说是发动机气缸盖坏了，需要更换。”

“我购买的新车，还没有悬挂号牌，他们就把我的机器给拆了，而且没有和我进行过沟通。”崔先生说，更让自己吃惊的事情发生在他和店方的沟通解决中，他后来发现，店内有人事后在维修工单上伪造了自己的签字，“我跟4S店提出，他们在未征得车主同意的情况下，擅自对车辆的主要部件发动机进行拆解，并且自行伪造维修工单及模仿车主签字，已经侵犯车主的知情权。”

崔先生说，花费91万元购买的宝马740Li，刚开了18天就出现“机器发抖”的问题，怀疑该车质量有问题，于是要求更换新车或者退车，但店内并不同意。

受到西安奔驰女车主维权，有人质疑不少4S店按照潜规则收取“金融服务费”一事，崔先生还发现了自己购车中出现的另一个问题。“实际花费91万多元，有1.19万元根本没有开具任何票据，这笔钱到底是谁收了？”

店方 伪造车主签字 将对相关人员进行处理

4月16日上午，北青报记者跟着崔先生夫妇一起来到宝泽行4S店，店方的温经理和北京市交通委丰台运输管理分局的两名工作人员也来到了会议室。

温经理表示，店方工作人员确实存在未经同意拆开气缸盖的问题，这是因为进行电脑检测后没有查出车辆故障原因，按照程序必须拆开机器检查，但拆气缸前未能使用电话、短信等向车主进行告知，工作人员的做法确实存在不当，此前也向车主进行了道歉。至于后来发现有维修人员伪造车主签字一事，将对相关人员按照规定进行处理。

对于车主所说的1.19万元未开具任何票据一事，店方一名销售负责人回应称，任何收费都曾经在事前向车主明示，这1万多元可以补开票据。

至于收费的名目，这名销售负责人称，因为车主买车时向宝马金融办理了贷款，收取的1万多元为“分期手续费”，收款方为“宝马金融”。

说法 宝马不收金融服务费 “分期手续费”需自行协商处理

对于宝泽行4S店所说宝马金融收取1.19万元“分期手续费”一事，车主崔先生现场向宝马求证，宝马官方在语音电话中提示称，宝马从未向客户收取过任何金融服务费，并且一直要求授权经销商依照汽车销售管理办法的规定，在合法合规的基础上展开日常经营活动，杜绝违法行为，“授权经销商有权在透明的前提下，自主决定售车环节的收费项目。”

而宝马金融则回应称，宝马金融从不向客户收取分期手续费，只会收取贷款利息和其他合法合规的费用。至于4S店所收分期手续费，只能由车主与店方协商解决。

店方的销售负责人称，那未开票据的1.19万元到底是不是“分期手续费”，他刚才只是做了自己的主观猜测，将进行详细了解后再为车主解释。

运管 双方分歧较大 居中调解失败

4月16日上午，北京市交通委丰台运输管理分局的两名工作人员在店内的一间会议室内居中进行调解。

丰台运管分局其中一名工作人员表示，他们只是针对汽车修理中或者修理后消费者与店方产生的纠纷进行处理，如果发现店方未经明确同意使用廉价产品冒充原厂配件等行为，可以依法进行相关处理。对于店方未经车主同意拆开气缸的做法，确实觉得存在不妥之处。而伪造车主签字事件极为少见，会责令店内“限期整改”。

店方工作人员表示，因为店内存在不当做法，愿意向车主补偿4万元代金券等。而车主崔先生称，已经对店方感到失望，怀疑自己的这辆车存在质量问题，希望进行换车处理。双方并未达成一致意见。

丰台运管分局工作人员认为消费者和店方分歧较大，只好宣布调解失败，建议双方走其他渠道进行处理。

文/北京青年报记者 董振杰

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