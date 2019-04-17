辽宁省桓仁税务局送税法上首发列车

“您好，最新税收政策，请了解一下。”昨天上午，辽宁省桓仁满族自治县五女山火车站候车大厅内，县税务局工作人员们为候车旅客提供零距离税收宣传咨询服务。
4月9日田桓铁路全线开通，4月10日山海关和通化实现对开。桓仁县税务局工作人员充分利用火车站首发人流量大、流动性强等特点，于4月10日登上了从通化至山海关途经桓仁的首发列车，通过税法宣传上火车的形式，让减税降费最新政策“驶”向千家万户。
活动当天，共发放各类宣传册2000份，解答纳税人疑问百余次，从八里甸子下车后，县税务局工作人员又深入到沿路企业送政策上门，帮助企业纳税人答疑解惑。
县税务局局长陈洪飞说：“第28个税收宣传月是国地税征管体制改革后的第一次税收宣传月活动，我们将以税收宣传月、便民办税春风行动为契机，线上线下相结合，通过送税法上火车的形式拉开宣传月帷幕，以贴近百姓生活的形式，第一时间将减税降费政策送到纳税人手中。展现新机构新形象、新税貌，让政策红利的春风吹遍桓仁大地。”
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】