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辽宁省桓仁税务局送税法上首发列车

2019年04月17日18:51  来源：经济日报-中国经济网
 

　　“您好，最新税收政策，请了解一下。”昨天上午，辽宁省桓仁满族自治县五女山火车站候车大厅内，县税务局工作人员们为候车旅客提供零距离税收宣传咨询服务。

　　4月9日田桓铁路全线开通，4月10日山海关和通化实现对开。桓仁县税务局工作人员充分利用火车站首发人流量大、流动性强等特点，于4月10日登上了从通化至山海关途经桓仁的首发列车，通过税法宣传上火车的形式，让减税降费最新政策“驶”向千家万户。

　　活动当天，共发放各类宣传册2000份，解答纳税人疑问百余次，从八里甸子下车后，县税务局工作人员又深入到沿路企业送政策上门，帮助企业纳税人答疑解惑。

　　县税务局局长陈洪飞说：“第28个税收宣传月是国地税征管体制改革后的第一次税收宣传月活动，我们将以税收宣传月、便民办税春风行动为契机，线上线下相结合，通过送税法上火车的形式拉开宣传月帷幕，以贴近百姓生活的形式，第一时间将减税降费政策送到纳税人手中。展现新机构新形象、新税貌，让政策红利的春风吹遍桓仁大地。”

(责编：白宇)
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