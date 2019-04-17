为瓦日线“货运增量行动”提供源源动力

中铁电化运管公司莱芜维管段牢牢抓住春季施工作业的“大天窗”时间，调动全段资源，对瓦日线（济南局管内）牵引供电设备开展集中检修，有效提升设备运行品质，为实现铁路货运增量目标提供了可靠的动力支撑。

该段党政领导站在政治和全局的高度，充分认识到对于瓦日线开展“货运增量行动”的重大意义，亲自部署安排，集全段之力，成立三个集中检修作业队，采用全面检查、单项设备检查和二级综合修相结合的方式，利用作业车、车梯等设备，对4C监测图像分析诊断的缺陷进行全面整治，对巡检发现的“松、脱、卡、磨、断、裂、锈”隐患全面整治，对人工静态检测数据分析确定的隐患进行全面整治，对接触网、变电设备所有零部件进行“全覆盖、无遗留”的全面检查。截至发稿，共计完成接触网设备436.947条公里，检修试验变电设备675台，发现并整治设备缺陷6981条。 （文/郭伟 图/杜明明）

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