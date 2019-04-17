中原农村代工沿海订单做起“国际生意”

新华社郑州4月17日电（记者 孙清清）41岁的袁春丽怎么也想不到，她带领农村留守妇女加工的衣服会被卖到全球18个国家和地区。

袁春丽是河南新蔡县宋岗乡人，初中毕业带着弟弟一起到浙江的服装厂打工，而后又到了上海、宁波等沿海地区做外贸服装生意。2016年11月，袁春丽返乡开了乡里首家服装厂，凭借当地富余的农村劳动力，承接沿海外贸企业的代工订单。

近年来，我国中部省份的不少县城和乡村凭借劳动力充足、基础设施条件改善、人工和土地成本低等优势，成为沿海外贸企业向内地转移代工订单的目的地。

位于河南东南部的新蔡县，2018年8月成功实现脱贫。当地从农村劳动力输出大县，成为国家第三批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点县。

江苏南通恒源制衣有限公司是袁春丽的上游合作公司，负责为袁春丽的服装厂供料、成品运输和通关等，此外，还专门向新蔡县长期派驻了公司代表，负责指导公司在当地的代工业务。

袁勇军是南通恒源制衣有限公司派驻新蔡县的公司代表。2014年，公司委派他到内地寻找合适的代工点。现在新蔡县有3个代工点，宋岗乡是其中之一。

“公司不愁销路和订单，发愁的是用工问题。”袁勇军介绍，沿海招工难度大，目前公司30%的订单在内地完成，公司未来的订单要继续向内地转移，将来希望所有的外贸订单在内地完成。

袁勇军一年回江苏15天左右，他一年中大部分时间都待在新蔡县。他说：“订单转移了，未来还要继续培养这边的代工市场，管理工人技能的提升，需要3到5年的时间才能比较成熟。”

作为新蔡县返乡创业的代表，袁春丽在过去的五年间，见证了乡村基础设施的巨大变化以及交通、物流的便利化。她说，这是内地农村能代工沿海企业订单的前提和基础。现在，袁春丽的服装加工车间吸引了120多名留守妇女就地就业，熟练缝纫工的月薪在6000元左右。

宋岗乡党委书记石亮介绍，他2016年12月到宋岗乡工作，便到袁春丽的服装厂走访，深刻感受到这种订单转移趋势与其带动就业的潜力，不仅能解决留守儿童、空巢老人等社会问题，而且能助力脱贫攻坚。

据河南省人力资源和社会保障厅统计，截至今年2月，全省农民工返乡创业124.12万人，带动就业778.11万人。

目前，宋岗乡政府正积极扶持乡里的代工厂，创造宽松的营商环境，配套建设餐厅、停车棚、洗手间，做好厂区的硬化、亮化和绿化，促进了就业，也带来了税收。2018年，宋岗乡相关代工厂纳税160多万元，乡本级收入80多万元。

(责编：白宇)