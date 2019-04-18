做值得信赖的“金融消防队”

在收获20载奋斗的累累硕果后，中国信达资产管理公司（简称“信达公司”）站上了一个新起点。

20年来，信达公司始终坚持防范化解风险，服务实体经济，在金融体系中坚持差异化定位，逐渐成长为值得信赖的“金融消防队”。公司由成立之初的100亿元资本金增加到归属于公司股东权益1500多亿元，累计收购不良资产近2.8万亿元，为化解经济金融风险作出了突出贡献。

最大限度减少国家损失

虽然不良资产处置是信达的主业，但在信达人眼里，没有不良资产，只有潜在的优质资产。

上世纪90年代后期，我国正处于转型关键期，种种因素叠加，国有商业银行积累了较大风险。1999年4月，党中央、国务院决定，成立4家资产公司集中处置国有银行不良资产，并由信达公司先行试点。4月19日，中国信达资产管理股份有限公司的前身中国信达资产管理公司正式成立。

信达公司一成立就面临短时间内完成资产接收的挑战，他们加班加点，顺利完成中国建设银行和国家开发银行政策性不良资产的接收工作。

不良资产的有效处置是世界难题。当时，“冰棍理论”盛行，认为不良资产就像“冰棍”一样，每时每刻都在融化，握在手中时间越长，损失越大。信达公司没有将不良资产一卖了之，而是按照“两个千方百计”（千方百计提高回收率、千方百计降低处置成本）提出“根雕理论”，探索运用投资银行手段不断丰富和提升不良资产内在价值，沙里淘金，把“枯树根”变成“艺术品”，实现回收价值的最大化。

政策性经营时期，信达公司按账面价值累计接收政策性不良资产3900多亿元，现金回收率、现金费用率均为行业最好水平，提前一年率先完成国家“两率”目标考核。实施政策性债转股1008亿元，转股后，企业负债率平均下降30个百分点，中国石化、中海油、中铝等大型国企成功脱困上市，一批企业集团进入世界500强，成为国有经济的重要支柱。信达公司圆满完成了化解金融风险，支持国有银行、国有企业改革发展，最大限度减少国家损失。

二次创业实现华丽蜕变

2004年6月21日，由人民银行、财政部组织的中行、建行可疑类贷款的市场化投标活动正在紧张进行。最终，信达公司中标。

在竞标现场，时任信达公司金融风险研究中心副主任的曲和磊说：“这次投标让信达公司脱颖而出，一跃成为一级批发商，整个行业的未来格局或由此奠定。”

同样在2004年，信达公司创新推出“不良资产收购+股权认购”的结构化交易，收购了交行改制剥离的不良资产包。这一全新的重组模式后来被很多银行重组借鉴。

中国银行、建设银行、交通银行共3400多亿元资产包的成功收购，开启了信达公司商业化转型之路。

随后，信达公司对中经开、辽宁证券、汉唐证券、华夏证券、西部金融租赁公司、北京证券、京华信托等多家问题金融机构进行了托管清算，并积极参与了一些风险事件的处置，有力维护了金融体系稳定和社会稳定。

随着政策性不良资产处置基本完毕，信达公司一方面在接收非现金资本金和托管清算问题金融机构过程中，搭建地产、证券、保险、银行等平台企业，练就“十八般武艺”，利用多种金融工具最大程度提升不良资产价值。另一方面，积极促进不良资产业务创新，拓展主业内涵和外延。

在监管部门支持下，信达公司2010年开始试点非金融机构不良资产业务，阻断商业风险向金融风险的转变。

2010年，信达公司率先完成股份制改革试点，由国有独资的政策性金融机构转变为商业性股份公司。2013年12月12日是一个让所有信达人骄傲的日子。这一天，信达公司成功登陆香港联交所，成为整体上市的资产公司。

迈向高质量发展

新时代面临新要求。信达公司将贯彻专业经营、效率至上、创造价值的高质量发展理念，切实履行好在化解金融风险、服务实体经济和支持供给侧结构性改革中的职责。

进一步突出不良资产主业，再次推动主业转型发展，信达公司把主动防范化解风险放在更加重要的位置，将业务范围由不良资产扩展到问题资产、问题机构，以实质性重组为重点丰富业务模式，着力打造“大不良资产”业务体系。

2014年债券市场出现首例违约后，信达公司风险研究中心组织专门力量加强对国际国内债券市场的比较研究，判断将不良资产主业拓展到违约债领域具备可行性。

历时近两年时间，信达公司成功化解内蒙古博源集团30亿元违约债券风险。该项目开创了国内银行间市场违约债券场内交易过户、非现金注销的先例，创新性地将违约债券注销并变更为担保债权。

淮南矿业是一家以煤炭为主业的国有特大型工业企业集团。信达公司综合运用不良资产处置、辅业资产剥离、存量资产盘活、市场化债转股等手段推动淮南矿业整体改制，有力支持了其突出主业、做精专业和价值提升。

《 人民日报 》（ 2019年04月18日 10 版）

(责编：曹昆)