近年来，江西省吉安市泰和县坚持高质量绿色发展理念，推进高山风能、光伏发电、水力发电等清洁能源产业发展，助力乡村振兴，实现可持续发展。

图为4月17日，在泰和县水槎乡天湖山上，一座座风机矗立在海拔1100多米的山脉之巅，与蓝天白云、绽放的杜鹃花相映成趣，蔚为壮观。

邓和平摄（影像中国）

本版制图： 郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年04月18日 10 版）

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