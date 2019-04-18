第十六次全国国民阅读调查发布：
成年国民手机接触时间最长 人均每天84.87分钟
图片来源：第十六次全国国民阅读调查
中国新闻出版研究院近日发布了第十六次全国国民阅读调查。数据显示，2018年我国成年国民各媒介综合阅读率为80.8%，较2017年的80.3%有所提升，数字化阅读方式（网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等）的接触率为76.2%，较2017年的73.0%上升了3.2个百分点。
从人们对不同媒介接触时长来看，成年国民人均每天手机接触时间最长。手机和互联网成为我国成年国民每天接触媒介的主体，纸质书报刊的阅读时长均有所减少。我国成年国民人均每天手机接触时长为84.87分钟，比2017年的80.43分钟增加了4.44分钟。在传统纸质媒介中，我国成年国民人均每天读书时间最长，为19.81分钟，比2017年的20.38分钟减少了0.57分钟，超一成（12.3%）国民平均每天阅读1小时以上图书，比2017年（12.1%）略有增加；人均每天读报时长为9.58分钟，比2017年的12.00分钟减少了2.42分钟；人均每天阅读期刊时长为5.56分钟，比2017年的6.88分钟减少了1.32分钟。
从成年国民对各类出版物阅读量的考察看，2018年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.67本，与2017年的4.66本基本持平。我国成年国民中，11.5%的国民年均阅读10本及以上纸质图书，7.1%的国民年均阅读10本及以上电子书。
2018年，我国成年国民上网率为78.4%，近八成（76.8%）的国民通过手机上网。
对我国国民倾向的阅读形式的研究发现，38.4%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”，比2017年的45.1%下降了6.7个百分点；40.2%的国民倾向于“手机阅读”，比2017年的35.1%上升了5.1个百分点；有12.8%的国民更倾向于“网络在线阅读”；有7.7%的人倾向于“在电子阅读器上阅读”；0.8%的国民“习惯从网上下载并打印下来阅读”。
据悉，该调查执行样本城市为50个，覆盖了我国29个省（区、市）。该调查的有效样本量为19683个，其中成年人样本为15043个，18周岁以下未成年人样本为4640个，未成年样本占到总样本量的23.6%；有效采集城镇样本14651个，农村样本5032个，城乡样本比例为2.9:1。
记者 孙山
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】