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成年国民手机接触时间最长 人均每天84.87分钟

孙山

2019年04月18日08:11  来源：中国青年报
 
原标题：成年国民手机接触时间最长 人均每天84.87分钟

　　第十六次全国国民阅读调查发布：

　　成年国民手机接触时间最长 人均每天84.87分钟

　　图片来源：第十六次全国国民阅读调查

　　中国新闻出版研究院近日发布了第十六次全国国民阅读调查。数据显示，2018年我国成年国民各媒介综合阅读率为80.8%，较2017年的80.3%有所提升，数字化阅读方式（网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等）的接触率为76.2%，较2017年的73.0%上升了3.2个百分点。

　　从人们对不同媒介接触时长来看，成年国民人均每天手机接触时间最长。手机和互联网成为我国成年国民每天接触媒介的主体，纸质书报刊的阅读时长均有所减少。我国成年国民人均每天手机接触时长为84.87分钟，比2017年的80.43分钟增加了4.44分钟。在传统纸质媒介中，我国成年国民人均每天读书时间最长，为19.81分钟，比2017年的20.38分钟减少了0.57分钟，超一成（12.3%）国民平均每天阅读1小时以上图书，比2017年（12.1%）略有增加；人均每天读报时长为9.58分钟，比2017年的12.00分钟减少了2.42分钟；人均每天阅读期刊时长为5.56分钟，比2017年的6.88分钟减少了1.32分钟。

　　从成年国民对各类出版物阅读量的考察看，2018年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.67本，与2017年的4.66本基本持平。我国成年国民中，11.5%的国民年均阅读10本及以上纸质图书，7.1%的国民年均阅读10本及以上电子书。

　　2018年，我国成年国民上网率为78.4%，近八成（76.8%）的国民通过手机上网。

　　对我国国民倾向的阅读形式的研究发现，38.4%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”，比2017年的45.1%下降了6.7个百分点；40.2%的国民倾向于“手机阅读”，比2017年的35.1%上升了5.1个百分点；有12.8%的国民更倾向于“网络在线阅读”；有7.7%的人倾向于“在电子阅读器上阅读”；0.8%的国民“习惯从网上下载并打印下来阅读”。

　　据悉，该调查执行样本城市为50个，覆盖了我国29个省（区、市）。该调查的有效样本量为19683个，其中成年人样本为15043个，18周岁以下未成年人样本为4640个，未成年样本占到总样本量的23.6%；有效采集城镇样本14651个，农村样本5032个，城乡样本比例为2.9:1。

　　记者 孙山

(责编：杨曦、蒋琪)
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