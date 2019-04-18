原标题：券商“金饭碗”好端吗？科创板业务高管开出百万年薪

券商“金饭碗”好端吗？科创板业务高管开出百万年薪

兴业证券一次招20多个高管，有券商百万年薪揽科创板业务精英；去年上市券商人均薪酬最高60多万

近期，超过20家券商发布2018年财报，据新京报记者统计，截至目前，已披露2018年薪酬的20家券商中，有17家券商人均薪酬与上年度相比负增长。据证券业协会数据统计，截至4月16日，证券从业人员总数为33.14万人，一年多时间里，行业流失人员数量过万。

“券商是个看天吃饭的行业，去年行情不好，业务不好做，钱挣得就少。但实际上和其他很多行业相比，收入不算低了。”在一家排名靠前的券商投行岗位工作两年的胡天(化名)说。

随着2019年行情的转暖，不少券商开启招人计划。什么样的人才能抢到券商的“金饭碗”？记者发现，投资顾问、理财顾问和金融科技类岗位成为热门。兴业证券则一次招聘20多个高管引起关注。同时，科创板带来了新的机会，有券商招科创板业务高管，开出百万年薪。

人均年薪低至20多万高达60多万

通过Wind统计的上市券商人均薪酬数据可以看到，截至目前，已有17家上市券商员工人均薪酬同比减少。

从人均薪酬情况来看，中信证券在员工薪酬上，也维持了龙头老大地位，尽管去年净利润同比下滑近18%，但人均薪酬依旧引领同行。中信证券2018年人均薪酬达到67.2万元，成为目前已公开薪酬数据的券商中最大方的雇主。

值得注意的是，2017年人均薪酬位列第三名的兴业证券在2018年大幅下滑，由2017年的70.55万元下滑到46.93万元，一年间人均薪酬减少超过23万元。

截至目前，人均薪酬最低的券商为华安证券(21.81万元)，此外，方正证券、国元证券、中原证券人均年薪均低于30万元。

伴随着“降薪”的还有人才的流失。

据证券业协会数据统计，截至4月16日，证券从业人员总数为33.14万人，与2018年初时相比，一年多流失人员数量超万人。

但据Wind数据统计来看，尽管整体从业人员总数在下降，但2018年间，34家上市券商中，仍有26家券商员工人数对比2017年为正增长。

上述券商工作人员胡天告诉记者，新进员工的增加也是有些券商人均薪酬下降的原因，“券商是一个典型二八分的行业，20%的人集中了80%的财富，高管、领导的收入远远高于新进员工、基层员工，比如之前人均新进员工基数扩大，就会大幅减少人均薪酬。”

来自某中型券商的孙源(化名)则表示，有些券商的员工数量减少，尤其是投行、资管等业务从业人员数量减少，但大部分这类员工并非跳出券商行业，一些手握资源、能力较强的员工选择跳槽至待遇更好的券商。孙源说，“券商从业人员的流失往往集中于经纪业务，而投行、资管等业务的人较少会出现转行的情况。不仅如此，由于券商的待遇相对较好，也会吸引一部分银行资管、基金业人士跳槽至券商”。

在某大券商投行部门工作三年的吴冬(化名)认为，投行人员流动性是相对较强的，去处大致是PE、其他券商、企业和个人创业。他个人来说，暂不考虑转行和跳槽。

春招、社招开启 金融科技人才吃香

随着2019年行情的转暖，经纪业务、分公司业务的发展也被一些券商提上日程。

近期，国金证券、华泰证券、兴业证券、东方财富证券、刚获批在大陆设立公司的摩根大通证券先后发布校园招聘、社会招聘公告。

受年轻人关注的校招、社招职位集中于经纪业务、投行业务等岗位，对比招聘公告可以发现，投资顾问及理财顾问成为此次招聘中的热门岗位，如华泰证券将校招主题定位为“十城百校、千人投顾”；东方证券在上海、广州、成都、深圳、许昌等多地招聘理财顾问和财富顾问。

事实上，投资顾问及理财顾问越来越成为券商经纪业务的发力点。

中信证券市场研究部行政负责人于新利在接受媒体采访时表示，投顾能力就是三五年之后所有券商竞争的核心。“这两年我们首先做的就是大力抓投顾队伍。投顾不是一个岗位，投顾是一种能力，我们要求所有人要具备这个能力，要全员投顾化。”

除了经纪业务，金融科技类岗位也成为近年来券商招聘的热门岗位。

据新京报记者不完全统计，近日华泰证券就大手笔地一次性招聘包括金融算法工程师、大数据平台架构师等33个金融科技类岗位。

在2018年的秋招中，金融科技类人才的需求也可见一斑。东莞证券将校招主题定位为“当金融邂逅科技”，广发证券则特别推出了金融科技专场，为智能应用研发工程师、区块链软件研发工程师、运维开发工程师等14个信息技术部岗位招聘应届毕业生。

北京一家券商人力资源负责人赵明(化名)告诉记者，目前，金融科技水平的竞争已经成为券商之间的一大竞争点，各业务领域都需要科技金融手段来提高服务效率及品质，而目前金融科技类人才的空缺以及随着金融科技发展而带来的大量的职位空缺，让同时拥有金融与专业技术的人才在求职中比其他人显现出更大的竞争力。

“今年找券商方面的工作感觉挺难的。近期投过几家券商的多个职位，有技术类的也有研究所的职位，但是多数券商要求研究生学历。目前还没有拿到券商的Offer”，北京某高校应届毕业生小刘告诉记者。

花样翻新 券商总裁等你来做？

兴业证券最近因为一次性招聘包括CIO(首席信息官)、子公司总裁在内的26个高管职位引发关注。

近日，兴业证券发布公开招聘信息，这些招聘职位包括公司首席信息官、子公司兴证资管总裁、兴证投资副总裁、中小微企业融资业务总部总经理、资产托管部副总经理、财富管理总部副总经理、固定收益业务总部副总经理、证券投资部副总经理、债券与衍生产品业务部副总经理，以及17家分公司副总经理或总经理助理。

一次性公开招聘20多个高管的景象在以往几乎从未出现过。

“金融科技是公司重要战略之一，根据战略需要及监管要求，更好发挥金融科技对业务的引领及支持作用，公开招聘首席信息官。”兴业证券解释称，为满足集团化战略要求，兴业证券公开招聘兴证资管总裁、兴证投资副总裁，子公司班子将得到进一步加强与完善。此外，兴业证券旗下17家分公司公开招聘副总经理、总经理助理，这也是对公司2017年底提出的分公司转型战略部署的进一步落实。

据业内人士介绍，证券公司的高管尤其是总裁一职通常是内部选拔竞聘产生或是从同业挖人，像这样公开招聘的情况并不多见。

公开招总裁、副总裁、首席信息官，社招被券商玩出新花样。

此前的2018年8月，渤海证券发出面向社会公开选聘总裁、副总裁的公告。招商证券也对外发布公开招聘总裁的消息，岗位职责为全面主持招商证券经营管理工作。

只要满足条件，券商总裁等你来做。一时间社会招聘券商总裁登上热搜。

业内人士认为，公开招聘总裁确实是市场化的一大尝试，不少券商目前都在致力于建立市场化激励约束机制，经理人以市场对标结果定薪，业绩所处的市场分位即为其薪酬分位。

百万年薪招揽科创板业务精英

除了总裁、副总裁，科创板的诞生落地也给券商工作人员带来了新的机会。

记者在猎聘网中发现，有券商开出百万年薪，招聘科创板业务总经理。在招聘启事中，这家券商要求，求职者学历学位需硕士及以上，三年工作经验，年龄不限。

在职位描述中，这家券商要求：1、制定公司科创板业务发展战略规划，建立科创板项目资源库；2、组织推动科创板业务中心建设，制定人才发展规划、组织实施部门人才梯队搭建和培养；3、负责协调科创板业务中心与其他部门之间工作，合理安排科创板业务中心的职能分工，确保业务顺利开展；4、开发、引进、承揽科创板项目，完成科创板业务中心年度目标计划；5、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调。

此外，该券商还要求科创板业务总经理需负责科创板项目信息搜集、市场统计、调研等工作；负责跟进科创板法律法规及政策动态；与相关机构、政府部门及企业的沟通协调，保证业务顺利开展；对科创板项目立项和实施中合规性的把关、监督，控制法律和财务风险。

在券商投行工作的张晓(化名)告诉记者，虽然在招聘启事中，年薪显示为60万-100万元，但实际上，业务完成量高，得到的业务提成、年终奖相加，大大超过100万元也并非不可能。

张晓透露，除了科创板的负责人，金融科技、投行、科创板研究员等多类型的科创板骨干人才都在券商招聘之列。

事实上，科创板也为券商带来了新的盈利机会。

据方正证券综合测算，科创板第一年或将给券商行业带来2%的增量收入。从第三年开始未来每年该业务带来收入增长超10%。随着制度的推广，将开启长期发展赛道，打开券商业务增长空间。

中银国际证券提出，科创板配套规则的落地将为证券行业尤其是龙头券商带来诸多利好因素：对投行业务来说，为券商的投行业务带来增量贡献；跟投机制将促进券商的大投行业务的转型升级，加速IPO、增发、并购重组以及直投等业务的融合；而科创板作为增量市场，成交量的增加将为券商的经纪业务带来增量贡献。

“科创板落地，对我们来说最直接的感受就是，我们在业务考核指标中特别增加了科创板权限开通客户数量的考核，开通客户多的业务员将有额外的提成、收入”，某券商营业部人员告诉记者。记者 张思源

(责编：蒋琪、杨曦)