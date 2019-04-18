原标题：6.4%，一张超出预期的成绩单

国家统计局17日发布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值（GDP）213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平。

“总的来看，一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。”国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇在国新办新闻发布会上表示。

稳中有进，多项指标好于预期

“上个月我在这里发布数据的时候，大家还有些担忧，1至2月的数据不是特别好，但是3月数据确实不错，可以说是比较亮丽。”毛盛勇在国新办回答记者提问时表示，一季度经济运行比较平稳，特别是3月份多数指标好于预期。

经济运行怎么样，主要看增长、就业、物价、收入等几个常用的指标。

去年下半年以来，国际贸易和世界经济增长都在放缓，世界经济的一些先行指标不同程度回落。2019年，中国经济面临着复杂多变的外部环境，经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力。

此前，市场普遍预测一季度GDP增长6.2%，或是6.3%。但最新数据显示，一季度GDP增长6.4%，明显好于市场预期。同时，工业增加值和消费增长率都超预期，一些主要指标在回升。

从就业来看，1、2、3月份全国城镇调查失业率分别是5.1%、5.3%、5.2%。一季度，全国城镇新增就业324万人，完成全年目标任务的29.5%，就业形势总体稳定。

从价格来看，一季度居民消费价格同比上涨1.8%，延续了温和上涨的态势。工业生产者出厂价格同比上涨0.2%，保持小幅上涨的趋势。价格的变化表明，市场供求关系在平衡改善，市场需求在改善。

从收入来看，一季度全国居民人均可支配收入实际增长6.8%，比上年同期加快了0.2个百分点，收入增长跑赢了GDP。同时，城乡居民人均可支配收入比值为2.53，比上年同期下降0.02，城乡居民收入差距在缩小。

“从上述主要指标来看，经济运行保持在合理区间。”毛盛勇分析指出，去年四季度以来，“六稳”政策、逆周期调节政策陆续推出，并且落地生根。今年年初，一系列扩大有效投资、扩大居民消费的政策不断推出，《政府工作报告》减税降费的政策落地，中美经贸磋商取得积极进展释放出积极信号。在政策效应带动下，企业预期、市场预期和信心在增强。

改革发力，经济结构优化升级

“你那（画面）清楚吗？”“太清楚了。我在黄浦江边，你像在我身边。”……日前，上海市副市长吴清在上海虹口区拨通了上海首个5G手机通话，基于中国移动5G网络的手机间通话，宣告了中国首个行政区域5G网络在上海虹口区建成并开始试用。随着5G应用的落地，2019年中国5G网络建设投资掀起高潮。

数据显示，一季度我国移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车同比分别增长153.7%、54.1%和48.2%……经济结构调整优化，新产品快速增长，转型升级成效明显。与此相对应的是，投资整体延续小幅回升的势头，投资内部结构优化，技术改造、高技术产业、社会领域及一些短板领域投资都持续较快增长，为未来发展增添了后劲。

“今年以来，供给侧结构性改革继续扎实推进，三大攻坚战成效不断显现，经济结构继续朝着优化、调整、升级的方向发展。”毛盛勇指出。

一季度，全国工业产能利用率为75.9%，与历史同期相比，为2013年以来的次高点；最终消费支出对经济增长的贡献率为65.1%，消费继续成为需求动力的主导力量；外贸结构优化，一般贸易进出口的比重比上年同期提高1.3个百分点。

今年的《政府工作报告》中提到“改革”达到105次，深化改革涵盖到国民经济的各个领域。东、中、西、东北四大板块良性互动，京津冀协同发展取得新进展，长江经济带大保护行动加快实施，长三角一体化稳步推进，粤港澳大湾区发展规划纲要发布，海南自由贸易区有序建设，空间发展格局更趋优化拓展。

三大攻坚战扎实推进。2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。脱贫攻坚有效推进，贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。污染防治成效继续显现，清洁能源消费比重上升。初步核算，一季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.5个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

趋势看好，发展信心普遍增强

国际货币基金组织9日发布最新一期《世界经济展望报告》，将今年中国经济增长预期上调0.1个百分点至6.3％。一些国际投行也纷纷上调对中国经济增速的预期。

“不管是国内生产者还是消费者，不管从国内还是国际看，大家普遍对中国经济的增长预期看好，市场信心增强。”毛盛勇表示，信心的增强、预期的改善，得益于我国一系列改革开放政策的出台和实施。

从4月1日开始，增值税率下调的政策开始实施，配套细则也会很快出来；5月1日，社保费率企业上缴比率下调也将落地。一系列政策真刀真枪落实落地，减轻企业负担，有利于企业扩大投资、增加生产。

政策利好的作用在3月份的工业数据中已有所体现——3月份，规模以上工业增加值同比增长8.5%，比1至2月份加快3.2个百分点，环比增长1.0%。

“工业增加值的增长数据，粗粗一看是意料之外，但是仔细分析又在情理之中。”毛盛勇指出，政策效应释放，企业生产积极性增加。同时，从4月1日起，制造业增值税率从16%降到13%，很多企业为了扩大税收抵扣量，主动增加备货，客观上要求上游企业增加生产。

3月份，制造业采购经理指数为50.5%，比上月上升1.3个百分点，在连续3个月低于临界点后重回扩张区间；5个分类指数全部回升，其中生产指数、新订单指数分别回升3.2和1.0个百分点。一季度，企业生产经营活动预期指数为56.8%，比上月上升0.6个百分点，企业生产经营活动总体扩张加快。

“经济运行的积极因素在逐渐增多，市场预期在明显改善，下一步很多政策会更加落实落地、见效显效，经济平稳运行的基础会不断巩固。”毛盛勇强调，但也要看到，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨。尽管一季度GDP增长6.4%，普遍好于市场预期，但比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点，说明经济下行压力还是存在的。特别是实体经济还面临着成本上升、盈利能力下降等一些矛盾和困难。下一阶段，要按照党中央、国务院的决策部署，把各项重大政策举措更好地落实到位，确保经济稳定运行在合理区间，不断迈向高质量发展。

(责编：杨曦、蒋琪)