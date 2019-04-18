人民网>>财经

6.4%，一张超出预期的成绩单

2019年04月18日08:17  来源：中国政府网
 
原标题：6.4%，一张超出预期的成绩单

　　国家统计局17日发布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值（GDP）213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平。

　　“总的来看，一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。”国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇在国新办新闻发布会上表示。

　　稳中有进，多项指标好于预期

　　“上个月我在这里发布数据的时候，大家还有些担忧，1至2月的数据不是特别好，但是3月数据确实不错，可以说是比较亮丽。”毛盛勇在国新办回答记者提问时表示，一季度经济运行比较平稳，特别是3月份多数指标好于预期。

　　经济运行怎么样，主要看增长、就业、物价、收入等几个常用的指标。

　　去年下半年以来，国际贸易和世界经济增长都在放缓，世界经济的一些先行指标不同程度回落。2019年，中国经济面临着复杂多变的外部环境，经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力。

　　此前，市场普遍预测一季度GDP增长6.2%，或是6.3%。但最新数据显示，一季度GDP增长6.4%，明显好于市场预期。同时，工业增加值和消费增长率都超预期，一些主要指标在回升。

　　从就业来看，1、2、3月份全国城镇调查失业率分别是5.1%、5.3%、5.2%。一季度，全国城镇新增就业324万人，完成全年目标任务的29.5%，就业形势总体稳定。

　　从价格来看，一季度居民消费价格同比上涨1.8%，延续了温和上涨的态势。工业生产者出厂价格同比上涨0.2%，保持小幅上涨的趋势。价格的变化表明，市场供求关系在平衡改善，市场需求在改善。

　　从收入来看，一季度全国居民人均可支配收入实际增长6.8%，比上年同期加快了0.2个百分点，收入增长跑赢了GDP。同时，城乡居民人均可支配收入比值为2.53，比上年同期下降0.02，城乡居民收入差距在缩小。

　　“从上述主要指标来看，经济运行保持在合理区间。”毛盛勇分析指出，去年四季度以来，“六稳”政策、逆周期调节政策陆续推出，并且落地生根。今年年初，一系列扩大有效投资、扩大居民消费的政策不断推出，《政府工作报告》减税降费的政策落地，中美经贸磋商取得积极进展释放出积极信号。在政策效应带动下，企业预期、市场预期和信心在增强。

　　改革发力，经济结构优化升级

　　“你那（画面）清楚吗？”“太清楚了。我在黄浦江边，你像在我身边。”……日前，上海市副市长吴清在上海虹口区拨通了上海首个5G手机通话，基于中国移动5G网络的手机间通话，宣告了中国首个行政区域5G网络在上海虹口区建成并开始试用。随着5G应用的落地，2019年中国5G网络建设投资掀起高潮。

　　数据显示，一季度我国移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车同比分别增长153.7%、54.1%和48.2%……经济结构调整优化，新产品快速增长，转型升级成效明显。与此相对应的是，投资整体延续小幅回升的势头，投资内部结构优化，技术改造、高技术产业、社会领域及一些短板领域投资都持续较快增长，为未来发展增添了后劲。

　　“今年以来，供给侧结构性改革继续扎实推进，三大攻坚战成效不断显现，经济结构继续朝着优化、调整、升级的方向发展。”毛盛勇指出。

　　一季度，全国工业产能利用率为75.9%，与历史同期相比，为2013年以来的次高点；最终消费支出对经济增长的贡献率为65.1%，消费继续成为需求动力的主导力量；外贸结构优化，一般贸易进出口的比重比上年同期提高1.3个百分点。

　　今年的《政府工作报告》中提到“改革”达到105次，深化改革涵盖到国民经济的各个领域。东、中、西、东北四大板块良性互动，京津冀协同发展取得新进展，长江经济带大保护行动加快实施，长三角一体化稳步推进，粤港澳大湾区发展规划纲要发布，海南自由贸易区有序建设，空间发展格局更趋优化拓展。

　　三大攻坚战扎实推进。2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。脱贫攻坚有效推进，贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。污染防治成效继续显现，清洁能源消费比重上升。初步核算，一季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.5个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

　　趋势看好，发展信心普遍增强

　　国际货币基金组织9日发布最新一期《世界经济展望报告》，将今年中国经济增长预期上调0.1个百分点至6.3％。一些国际投行也纷纷上调对中国经济增速的预期。

　　“不管是国内生产者还是消费者，不管从国内还是国际看，大家普遍对中国经济的增长预期看好，市场信心增强。”毛盛勇表示，信心的增强、预期的改善，得益于我国一系列改革开放政策的出台和实施。

　　从4月1日开始，增值税率下调的政策开始实施，配套细则也会很快出来；5月1日，社保费率企业上缴比率下调也将落地。一系列政策真刀真枪落实落地，减轻企业负担，有利于企业扩大投资、增加生产。

　　政策利好的作用在3月份的工业数据中已有所体现——3月份，规模以上工业增加值同比增长8.5%，比1至2月份加快3.2个百分点，环比增长1.0%。

　　“工业增加值的增长数据，粗粗一看是意料之外，但是仔细分析又在情理之中。”毛盛勇指出，政策效应释放，企业生产积极性增加。同时，从4月1日起，制造业增值税率从16%降到13%，很多企业为了扩大税收抵扣量，主动增加备货，客观上要求上游企业增加生产。

　　3月份，制造业采购经理指数为50.5%，比上月上升1.3个百分点，在连续3个月低于临界点后重回扩张区间；5个分类指数全部回升，其中生产指数、新订单指数分别回升3.2和1.0个百分点。一季度，企业生产经营活动预期指数为56.8%，比上月上升0.6个百分点，企业生产经营活动总体扩张加快。

　　“经济运行的积极因素在逐渐增多，市场预期在明显改善，下一步很多政策会更加落实落地、见效显效，经济平稳运行的基础会不断巩固。”毛盛勇强调，但也要看到，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨。尽管一季度GDP增长6.4%，普遍好于市场预期，但比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点，说明经济下行压力还是存在的。特别是实体经济还面临着成本上升、盈利能力下降等一些矛盾和困难。下一阶段，要按照党中央、国务院的决策部署，把各项重大政策举措更好地落实到位，确保经济稳定运行在合理区间，不断迈向高质量发展。

(责编：杨曦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved