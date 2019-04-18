原标题：国务院常务会议出台多项举措进一步支持小微企业融资

17日召开的国务院常务会议指出，进一步加大工作力度，确保小微企业融资规模增加、成本下降，促进就业扩大和新动能成长。

会议指出，要坚持不搞“大水漫灌”，实施好稳健的货币政策，灵活运用货币政策工具，扩大再贷款、再贴现等工具规模，抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架，针对融资难融资贵主要集中在民营和小微企业的问题，要将释放的增量资金用于民营和小微企业贷款。

“此次推出的政策亮点之一，就是建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，中小银行与民营、小微企业有着天然的相容性，采取差别化的监管政策，将更好地发展中小银行、增加金融供给主体，从而优化和完善金融机构体系，改善金融服务不充分、不均衡等状况。

会议还明确，推广债券融资支持工具，确保今年民营企业发债融资规模、金融机构发行小微企业专项金融债券规模均超过2018年水平。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，近期公布的金融数据显示，3月社会融资规模增长势头强劲，其中企业债融资出现大幅增长。这说明前期推出的相关政策正逐步发挥效应，定向支持民营、小微企业融资的一系列政策将持续发力。

此次会议提出，推动银行健全“敢贷、愿贷、能贷”的考核激励机制，支持单独制定普惠型小微企业信贷计划。工农中建交5家国有大型商业银行要带头，确保今年小微企业贷款余额增长30%以上、小微企业信贷综合融资成本在去年基础上再降低1个百分点。引导其他金融机构实质性降低小微企业融资成本。

此前，多家银行高管已在业绩发布会上给出支持民营和小微企业的具体目标：2019年，农行计划新增民营企业贷款1320亿元、工行小微企业贷款增长目标为1000亿元以上、中国银行新投放民营企业贷款不低于全部对公贷款新投放的三分之一……

专家表示，在释放增量资金的同时，要让流动性真正注入民营和小微企业。只有建立起真正有效的尽职免责和容错纠错机制，才能打消基层机构和员工服务小微企业的顾虑和压力，变“拒贷”“惧贷”为“愿贷”“敢贷”。同时，要注意引导银行提高信用贷款比重，降低对抵押担保的过度依赖。

为进一步降低小微企业融资成本，会议提出，清理规范企业抵押登记、资产评估、过桥等附加费用，有关部门要对企业融资中的不合理和违规收费联合开展专项检查，减轻企业负担。

此外，会议还指出，要通过政府性融资担保降低企业融资费用。中央财政继续安排资金，实施小微企业融资担保降费奖补政策。国家融资担保基金年度支持小微企业2000亿元担保贷款、户数10万户以上。各地要尽早实现单户担保金额500万元以下小微企业担保费率不超过1%、500万元以上不超过1.5%的目标。

(责编：杨曦、蒋琪)