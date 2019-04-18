专家称下半年猪肉价或同比大涨 券商集中推荐4只概念股

2019年第一季度，全国猪肉价格止跌转涨，3月份全国猪肉批发均价每公斤19.48元，环比上涨6.3%。农业农村部预计二季度猪价将保持波动上行走势。4月17日，农业农村部市场与信息化司司长唐珂在新闻发布会上表示，考虑到部分屠宰企业前期储备的冻猪肉陆续出库以及上半年季节性消费相对平稳等因素，二季度猪价大幅上涨的空间不大。专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%。
分析人士表示，生猪行业进入上行周期，生猪价格有望在4月中下旬迎来拉升，同时市场关于出栏量的担忧会持续弱化，届时将会迎来板块第三波行情。行业标的公司当前对应2019年头均市值相对高位时仍有较大上行空间，考虑到本轮周期猪价有望创新高，头均市值也有望创新高，相关上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季，板块估值上行仍有空间。
二级市场方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，猪肉概念板块内，傲农生物、新五丰、金新农、益生股份、广弘控股、龙大肉食、雏鹰农牧、天邦股份、唐人神、正邦科技、大北农、*ST康达等12只概念股月内累计涨幅超10%，得利斯、牧原股份、禾丰牧业、新希望、天康生物、双汇发展、海大集团等7只概念股月内累计上涨5%以上，此外，大康农业、罗牛山两只概念股月内累计涨幅分别为：4.61%、3.80%。
业绩面上，生猪行业内已有15家上市公司披露了2018年年报，报告期内，*ST康达（381.22%）、益生股份（216.91%）两家公司净利润实现同比翻番，顺鑫农业、立华股份、海大集团、双汇发展、广弘控股等5家公司净利润同比增幅分别为：69.78%、64.41%、19.06%、13.78%、7.62%。
值得一提的是，益生股份、*ST康达两家公司2019年一季报净利润有望实现同比增长，分别为：3107.97%、1192.50%，表现居前。益生股份预计2019年1月份至3月份归属于上市公司股东的净利润为：32000万元至34000万元，与上年同期相比变动幅度为：2919.27%至3107.97%。业绩变动原因说明：近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足，2019年第一季度行业供给紧缩的现象依旧持续，受此影响，公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。
进一步梳理发现，海大集团、顺鑫农业、唐人神、新希望、温氏股份、大北农等6只概念股月内受到基金、券商、私募、保险、海外机构等机构调研，机构调研家数分别为：87家、58家、36家、29家、11家、1家。
券商评级方面，统计数据显示，温氏股份、双汇发展、牧原股份、海大集团等4只概念股近期受到11家及以上券商给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现值得关注。
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